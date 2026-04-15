Les caméras GoPro Mission 1 8K promettent des performances professionnelles avec la robustesse d’une Hero

GoPro a annoncé le lancement de la série de caméras Mission 1, conçue pour les vidéastes professionnels qui ont besoin du design compact et de la durabilité d’une Hero.



Il s’agit de la première incursion de GoPro en dehors de son domaine traditionnel de la caméra d’action. Avec la Mission 1, capable de filmer en 8K, GoPro se tourne vers les vidéastes et les créateurs de contenu. La Mission 1 conserve un format compact et offre la même robustesse qu’une GoPro Hero, par exemple, tout en étant capable de produire des images plus cinématographiques.

Ce qui frappe dès le départ, c’est la polyvalence. Ralentis ultra fluides, captation en Open Gate pour recadrer comme on veut, gestion avancée des couleurs en 10 bits… on est clairement sur des outils pensés pour créer, pas juste pour filmer. Et pourtant, tout reste simple. GoPro garde son ADN : on allume, on filme, et ça fonctionne. Les modes intelligents s’occupent de l’optimisation, mais les plus exigeants peuvent aller chercher un contrôle total. Le meilleur des deux mondes.

La vraie révolution, c’est aussi l’écosystème. Micros sans fil, poignées, modules vidéo, accessoires… la MISSION 1 devient un véritable setup de production complet. Un seul appareil, mais des possibilités infinies.

Et évidemment, on retrouve ce qui fait GoPro depuis le début : une robustesse impressionnante. Étanche, compacte, prête à encaisser les conditions extrêmes, elle vous suit là où d’autres caméras ne vont pas. Mais surtout, c’est une caméra qui donne envie de créer. De tester, de tourner, d’explorer. Elle enlève les limites techniques pour laisser place à l’idée.

La société propose également la GoPro Mission 1 Pro ILS, un appareil hybride (mirrorless) haut de gamme à objectifs interchangeables. Ce modèle ne bénéficie pas de la même étanchéité, probablement en raison de la monture d’objectif.

La Mission 1 standard, quant à elle, constitue une option plus abordable. Elle propose :

• En 4:3 Open Gate : 4K/120 ips.

• En 16:9 : 8K/30 ims, 4K/120 ips et 1080p/240 ims.

• Elle conserve une résistance à l’eau jusqu’à 20 mètres.

Aucune information sur les prix n’a encore été communiquée, mais les précommandes débuteront le 21 mai et les caméras seront disponibles à la vente la semaine suivante.