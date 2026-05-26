Sennheiser Momentum 5 Wireless, en immersion

Le tout nouveau fleuron portable de la marque Sennheiser propose une immersion dans un son haute fidélité, enrichi par de l’audio spatial et une suite de fonctionnalités sophistiquées.

Sennheiser présente le MOMENTUM 5 Wireless, la déclinaison la plus performante et la plus ergonomique de sa célèbre gamme d’écouteurs.

Le nouveau MOMENTUM conserve la qualité sonore de référence de sa catégorie ainsi que les performances de batterie de la gamme premium, tout en introduisant des améliorations significatives pour s’adapter au mode de vie moderne. « Avec le MOMENTUM 5 Wireless, nous nous sommes concentrés sur le perfectionnement de l’ensemble de l’expérience sans nous éloigner de la formule qui a fait le succès de leurs prédécesseurs », a déclaré le chef de produit Sreenath “Sri” Unnikrishnan. « Ces améliorations enrichissent les fonctionnalités globales tout en préservant cette magie que l’on ressent à chaque utilisation. » Le MOMENTUM 5 Wireless sera disponible en noir, blanc et denim, au prix de 399,90 €, sur le site et auprès des revendeurs agréés, dès le 23 juin en prévente sur le site de la marque et la vente générale est prévue le 30 juin.



Ce MOMENTUM 5 Wireless reprend le transducteur de 42 mm acclamé de son prédécesseur, fabriqué dans l’usine allemande ultramoderne de la marque à Tullamore, en Irlande. Il s’inspire de la célèbre série HD 600 de Sennheiser et est réglé pour offrir un son ample avec des basses dynamiques. Cette nouvelle génération de MOMENTUM intègre des possibilités sonores encore plus étendues grâce à la technologie Hi-Res Audio et à Snapdragon Sound, avec prise en charge du codec audio Bluetooth jusqu’à aptX Lossless. Grâce à l’application compagnon gratuite Smart Control Plus, aux préréglages EQ 8 bandes et au moteur intelligent de personnalisation sonore, la signature audio emblématique peut être adaptée très précisément selon les préférences de chacun.



Le son riche et captivant du tout nouveau MOMENTUM est sublimé par ce que l’auditeur n’entendra pas. En effet, son système de réduction active du bruit (ANC) ultra-performant est jusqu’à trois fois plus efficace pour atténuer les bruits de voix environnants. Le nombre de microphones dédiés à l’ANC et au mode transparence a doublé : avec désormais quatre micros de chaque côté, le casque offre des améliorations globales, qu’il s’agisse de réduire le ronronnement continu d’une cabine d’avion ou de restituer une voix plus naturelle lors des appels.

Conçue pour s’améliorer au fil du temps, la plateforme du MOMENTUM 5 Wireless offre à ses utilisateurs des fonctionnalités inédites et optimisées grâce aux mises à jour logicielles de son processeur de signal numérique (DSP) et de ses puces sans fil. Les premiers acheteurs bénéficieront dès le premier jour d’une mise à jour activant le Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête (head-tracking), garantissant une immersion de niveau supérieur avec les contenus compatibles. De plus, l’appareil intègre le Bluetooth 5.4 dès sa sortie d’usine et est déjà paré pour l’avenir : le casque est conçu pour prendre en charge le Bluetooth 6.0 via une future mise à jour logicielle. L’alliance d’un audio immersif, d’une réduction de bruit améliorée et d’une qualité sonore époustouflante offre une véritable révélation acoustique, tant pour les nouveaux venus que pour les audiophiles chevronnés.

Ce casque reste un champion de l’endurance, offrant une charge rapide et jusqu’à 57 heures d’autonomie par charge avec la réduction active du bruit (ANC) activée. Cette génération introduit également une batterie de 700 mAh remplaçable par l’utilisateur, conçue pour répondre à des normes strictes d’utilisation quotidienne sans aucun impact sur les performances acoustiques. À l’aide d’un simple petit tournevis cruciforme, les utilisateurs peuvent remplacer la batterie en quelques minutes, garantissant ainsi que le casque reste à leurs côtés pour les années à venir. Cet engagement en faveur de l’efficacité s’étend également à l’étui de transport — désormais 20 % plus petit — ainsi qu’à un emballage plus compact et sans plastique, pensé pour réduire l’empreinte environnementale globale lors du transport. Sont également inclus dans l’étui un câble de recharge USB Type-C et un câble audio analogique 3,5 mm pour se brancher aux systèmes de divertissement à bord des avions, aux ordinateurs portables et bien plus encore.





