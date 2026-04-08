Rowan Grills, le grill qui donne envie d’inviter tout le monde

Le barbecue n’est plus juste un accessoire d’été. C’est devenu un vrai moment à part entière. Un prétexte pour se retrouver, cuisiner dehors, profiter.

Et c’est exactement ce que vise Rowan avec sa nouvelle génération de grills : transformer chaque repas en expérience.

Derrière ces produits, se trouve une marque en plein boom : fondée en 2008, Rowan s’est progressivement imposée comme un acteur global de l’équipement de la maison, avec plusieurs marques fortes et une présence internationale. Sa philosophie est simple : proposer des produits fiables, bien pensés et accessibles, capables de durer et de s’intégrer facilement dans le quotidien.

Avec ses nouvelles gammes de grills propane signées Electactic et R.W.FLAME, Rowan applique cette logique à l’univers du barbecue. Et l’approche est claire : proposer plusieurs niveaux d’équipement pour s’adapter à tous les profils.

On retrouve d’abord des modèles compacts et légers, parfaits pour les petits espaces, les balcons ou les utilisations occasionnelles. Simples à déplacer, faciles à utiliser, ils permettent de profiter du barbecue sans contrainte.

Au-dessus, les gammes intermédiaires montent en puissance avec plusieurs brûleurs, des surfaces de cuisson plus larges et une vraie polyvalence. On peut gérer plusieurs plats en même temps, ajuster précisément la température et varier les cuissons sans effort.

Enfin, les modèles plus avancés jouent clairement la carte du barbecue “full setup”. Brûleurs multiples, brûleur latéral, espace de travail, rangements intégrés… on passe d’un simple grill à une véritable cuisine extérieure. Le genre d’équipement qui transforme un jardin ou une terrasse en spot central de l’été.

Ce qui fait la différence : l’équilibre global. Les matériaux sont solides — inox, grilles en fonte, structures résistantes à la chaleur — et les fonctionnalités sont pensées pour simplifier l’usage : allumage rapide, nettoyage facile, mobilité, organisation. Surtout, Rowan veille à un rapport qualité/prix particulièrement agressif. Des produits bien construits, performants et accessibles, qui permettent de s’équiper sérieusement sans exploser son budget.

Au final, ces nouvelles gammes ne cherchent pas seulement à améliorer le barbecue. Elles changent la manière de l’utiliser. Moins occasionnel, plus central. Moins contraignant, plus spontané. Et clairement, ça donne envie d’inviter du monde