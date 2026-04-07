Artemis II : Une image époustouflante de la surface lunaire capturée avec l’iPhone 17 Pro Max

L’iPhone 17 Pro Max a photographié la Lune depuis son orbite ce soir. On imagine que, pour le 50e anniversaire d’Apple, Steve Jobs en aurait été ravi.

La mission spatiale Artemis II a atteint son objectif et est désormais en route vers la Terre, après avoir survolé la face cachée de la Lune. Les passionnés de technologie ont de quoi se régaler, mais les utilisateurs d’iPhone apprécient particulièrement les images partagées par les membres d’équipage, prises avec leurs appareils photo compacts ; d’abord de la Terre, puis de la surface lunaire elle-même. Une véritable photo de la Lune.

Lors d’une retransmission en direct de la NASA ce soir, le commandant Reid Wiseman a dévoilé une photo de la Lune, identifiée par la suite comme étant le cratère de Tchebychev, prise avec son iPhone 17 Pro Max alors que le vaisseau spatial effectuait son approche finale de la Lune. L’image prise à travers le hublot de la capsule a été montrée en direct par le commandant Wiseman, qui a expliqué qu’elle avait été capturée avec un zoom 8x. Pour l’instant, nous ne disposons que de cette capture d’écran de la diffusion en direct, mais étant donné que la NASA a commencé à publier sur Flickr des images envoyées à la Terre (via 9to5Mac), nous pouvons nous attendre à une version en haute résolution très prochainement.

Astronaut Reid Wiseman captured this stunning image of the Moon using nothing more than an iPhone 17 Pro.



the same camera that fits in your pocket. pic.twitter.com/mZevaDhhIT — Earth (@earthcurated) April 6, 2026

Cette image a été prise le soir même où Artemis II a effectué son survol le plus proche de la Lune, amenant l’équipage à seulement 6 540 kilomètres de sa surface. Plus tard dans la soirée, une éclipse solaire a permis à l’équipage d’étudier la couronne solaire – la couche la plus externe de l’atmosphère solaire – qui brille autour du bord lunaire. Ils observeront également les flashs lumineux des météoroïdes percutant la surface, ce qui pourrait fournir des indications sur les dangers potentiels présents sur la Lune. Le dernier bulletin, daté du lundi 6 avril à 21h35 heure de l’Est, indique : « L’équipage d’Artemis II a achevé sa période d’observation lunaire et entame désormais son voyage de retour. Le mardi 7 avril, Orion quittera la sphère d’influence lunaire vers 13h25, à une distance de 66 120 kilomètres de la Lune. »