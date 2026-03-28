Omega vient-elle de lancer la montre habillée ultime de 2026 ?

Une certification révolutionnaire, des décennies d’héritage en matière de design et une question cruciale : Omega a-t-elle enfin créé la montre habillée parfaite ?

Omega entre dans l’histoire de l’horlogerie. Pour la toute première fois, une montre à deux aiguilles obtient la certification Master Chronometer. La nouvelle collection Constellation Observatory y parvient grâce à une méthode de test acoustique révolutionnaire mise au point par le Laboratoire de Précision d’Omega. Auparavant, la certification exigeait la présence d’une trotteuse. Ce n’est plus le cas. « Jusqu’à présent, la certification de précision nécessitait une trotteuse », a déclaré Raynald Aeschlimann, PDG d’Omega. « Le développement d’une nouvelle méthodologie de test acoustique a rendu cette exigence obsolète. » Il s’agit d’une véritable prouesse. La certification Master Chronometer est la plus rigoureuse qui soit pour une montre, et l’obtenir sans trotteuse est un exploit d’ingénierie remarquable.

La nouvelle collection se décline en neuf références dans un boîtier de 39,4 mm. Son design s’inspire largement de l’héritage Constellation : le cadran dodécagonal « pie-pan », les aiguilles dauphine, les cornes coudées et le médaillon emblématique de l’Observatoire sur le fond du boîtier sont autant d’éléments qui rappellent des modèles des années 1950. Un exemple parfait d’horlogerie classique et élégante.

Deux nouveaux mouvements animent la collection. Le calibre 8915, fleuron de la gamme, se décline en versions métaux précieux, dont une superbe édition Platine-Or qui réunit pour la première fois les quatre alliages métalliques exclusifs d’Omega – or Sedna, or Moonshine, or Canopus et platine – au sein d’une même collection.

Le calibre 8914 équipe les modèles « O-MEGASTEEL », plus accessibles, dont l’un arbore un cadran « pie-pan » en céramique noire, une prouesse technique. La technologie de test mise en œuvre est véritablement impressionnante. Un dispositif sans fil enregistre en continu la signature acoustique de chaque tic-tac pendant 25 jours de tests, en suivant l’évolution de la température, du magnétisme, de la position et de la pression. Les tests traditionnels ne produisaient qu’un point de données par jour. Ce procédé permet d’obtenir des données continues dès la première seconde.

Techniquement, cette montre est irréprochable. Esthétiquement, elle est élégante et puise son inspiration dans l’histoire. Mais est-ce la montre habillée par excellence ? Pas encore, à notre avis. Avec ses 39,4 mm, on la trouve plutôt imposante pour une véritable montre habillée, et un peu épaisse également pour sa catégorie (même si on devrait la porter avant de me prononcer définitivement). On aimerait néanmoins qu’Omega propose des versions de 38 mm, 36 mm, voire 34 mm ; cela rendrait la Constellation Observatory vraiment accessible à un plus large éventail de poignets.

Le prix est également un facteur à prendre en compte. Les modèles O-MEGASTEEL débutent à 10700 €, les versions en métaux précieux étant nettement plus chères. Ce n’est pas un achat d’entrée de gamme. Mais son importance historique est indéniable. Il s’agit de la montre habillée deux aiguilles la plus aboutie techniquement jamais conçue ; Omega doit simplement continuer sur cette lancée. La collection Constellation Observatory est disponible dès maintenant dans les boutiques Omega et chez les détaillants agréés du monde entier.