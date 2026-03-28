L’enceinte Marshall Bromley 450, plus compacte, n’en est pas moins puissante

Parce que toutes les fêtes n’ont pas besoin de faire trembler les murs !

Toutes les fêtes n’ont pas besoin d’un système son capable de faire vibrer toute la rue, mais la Marshall Bromley 450 a suffisamment de puissance pour que vos voisins se demandent pourquoi ils n’ont pas été invités.

Moins imposante que la Bromley 750 de l’an dernier, cette version plus compacte partage de nombreuses caractéristiques, notamment la connectivité Bluetooth 5.3, le son stéréophonique à 360° et une batterie rechargeable offrant jusqu’à 40 heures d’autonomie. Cependant, la police risque de couper le son bien avant que vous ayez besoin de la recharger.

La Marshall Bromley 450 est environ deux fois plus petite que sa grande sœur et pèse 12,2 kg (l’équivalent d’un gros teckel) au lieu de 24 kg (un dalmatien maigre), ce qui la rend plus facile à transporter grâce à sa poignée intégrée. Malgré tout, elle n’en reste pas moins puissante, avec ses 400 watts d’amplification de classe D, ses deux woofers de 16,5 cm, ses quatre haut-parleurs large bande de 5 cm et ses radiateurs passifs pour des basses encore plus percutantes (attention aux voisins !).

Compatible avec les codecs SBC, AAC et LC3, et intégrant la technologie Auracast, elle dispose également d’entrées RCA, d’une prise jack 3,5 mm (entrée et sortie), d’un port USB-C et de deux entrées XLR/6,3 mm pour brancher micros ou instruments et vous joindre à la fête.

Ajoutez à cela un éclairage intégré inspiré des groupes de rock mythiques des années 70, une protection IP55 contre les projections d’eau et un prix de 800 €, nettement inférieur à celui de la Bromley 750, et vous obtenez l’enceinte idéale pour enflammer vos soirées.