Pour ses 50,ans, Apple a réuni les pionniers de la French Touch

Mais aussi les nouveaux visages de la musique pour célébrer (déjà) un demi-siècle de Think Different…

À l’occasion de ses 50 ans, Apple a célébré la French Touch, un mouvement né de la musique et devenu le symbole de l’esprit créatif français. Apple Champs-Élysées s’est transformé en un espace de création avec le lancement d’Apple Studio 50, un studio d’enregistrement éphémère animé par Pedro Winter, fondateur du label EdBanger Records et figure emblématique de la French Touch, avec le producteur de musique Twinsmatic. Des artistes issus de générations et d’influences musicales différentes, dont Rnboi, Breakbot, Ebony et Disiz s’y sont réunis pour revisiter des titres majeurs de la French Touch. La semaine s’est achevée avec une performance musicale live le vendredi 27 mars à 21 h.

Depuis sa création le 1ᵉʳ avril 1976, Apple a créé des produits révolutionnaires tels que l’Apple II et le Macintosh, à l’iPod, l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, le Mac et l’Apple Vision Pro, en passant par des services dont les utilisateurs se servent tous les jours comme l’App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud et Apple TV.

Pour marquer cette occasion, le CEO d’Apple, Tim Cook, a publié une lettre sur apple.com revenant sur l’histoire et les valeurs de l’entreprise, et rendant hommage aux personnes qui ont contribué durant les 50 dernières années à faire d’Apple l’entreprise que l’on connaît aujourd’hui. Dans les semaines à venir, Apple et sa communauté mondiale célébreront le 50e anniversaire de l’entreprise, en mettant à l’honneur la créativité, l’innovation et l’impact que des personnes à travers le monde ont rendus possibles grâce aux technologies Apple. « Penser différemment a toujours été au cœur d’Apple », a déclaré Tim Cook, CEO d’Apple. « C’est ce qui nous a poussés à créer des produits qui donnent aux gens les moyens de s’exprimer, de se connecter et de créer quelque chose de merveilleux. Alors que nous célébrons nos 50 ans, nous sommes profondément reconnaissants envers tous ceux qui ont fait partie de cette aventure et qui continuent d’inspirer ce qui est à venir. »