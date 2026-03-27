DJI réinvente le drone : filmez tout, choisissez ensuite !

Filmer avec un drone, c’est bien. Capturer absolument tout ce qui vous entoure, puis choisir le meilleur angle après coup, c’est encore mieux. Avec l’Avata 360, DJI change la manière de créer.

Grâce à sa captation 360° en 8K, chaque vol devient une banque d’images complète. Plus besoin de réfléchir au cadrage en plein pilotage. Vous filmez, puis vous recadrez ensuite pour créer plusieurs séquences à partir d’un seul passage. Idéal pour les créateurs de contenu, mais aussi pour ceux qui veulent simplement ramener de belles images sans stress.

Et pourtant, l’expérience reste simple. Les modes intelligents comme ActiveTrack 360° ou Spotlight suivent automatiquement un sujet, ajustent les mouvements et donnent un rendu fluide, presque cinématographique. Même sans être expert, on obtient des images qui font leur effet.

Côté sensations, le mode FPV apporte toujours ce frisson unique. Avec les lunettes DJI Goggles, on plonge littéralement dans le vol. Que ce soit pour filmer un road trip, une session sport ou une balade en bord de mer, l’expérience devient immersive et addictive.

DJI n’oublie pas le confort : détection d’obstacles omnidirectionnelle pour voler plus sereinement, transmission vidéo longue portée et autonomie jusqu’à 23 minutes. Le drone se veut aussi rassurant qu’impressionnant.

À partir de 459 €, l’Avata 360 s’adresse autant aux créateurs qu’aux passionnés qui veulent passer un cap. Un drone qui ne se contente pas de filmer, mais qui donne envie de sortir, explorer… et capturer chaque instant sous tous les angles.