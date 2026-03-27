Kodak PIXPRO AZ653 : le bridge qui donne envie de passer à la photo sérieuse

Le smartphone fait le job. Mais parfois, on a envie d’aller plus loin. De zoomer vraiment, de cadrer différemment, de capturer ce que l’œil voit… et que le téléphone ne peut pas suivre. C’est exactement là que le Kodak PIXPRO AZ653 entre en scène.

Avec son zoom optique 65x, on passe d’un paysage large à un détail lointain en un instant. Un oiseau au loin, un sommet, une scène de rue à distance : tout devient accessible sans bouger. Et surtout sans changer d’objectif. Ce qui rend l’AZ653 intéressant, c’est son équilibre. Plus puissant qu’un compact, mais sans la complexité d’un reflex. On commence en automatique, on teste, puis on prend la main. Les réglages sont là, mais jamais intimidants.

À l’usage, tout est pensé pour être simple et efficace : écran orientable, stabilisation optique pour éviter les flous, vidéo Full HD, Wi-Fi pour partager rapidement. On shoot, on regarde, on envoie. C’est le genre d’appareil qu’on glisse dans un sac avant de partir en week-end, sans réfléchir. Celui qui capte un moment qu’un smartphone aurait laissé filer.

À 399,99 €, le PIXPRO AZ653 s’adresse à ceux qui veulent retrouver le plaisir de photographier, sans se compliquer la vie. Un vrai pas en avant… sans prise de tête.