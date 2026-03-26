Aiper Scuba V3 : la piscine passe en pilote automatique

Avec le retour des beaux jours, entretenir sa piscine et son jardin peut vite devenir chronophage. Aiper propose une approche radicalement différente : tout automatiser. Avec le robot Scuba V3 et le système d’irrigation IrriSense 2, la marque transforme l’entretien extérieur en expérience quasi autonome.

Le Scuba V3 s’impose comme un robot de piscine nouvelle génération. Grâce à son intelligence artificielle, il analyse la forme du bassin, l’historique de nettoyage et même les conditions météo pour adapter ses cycles. Il ne nettoie plus au hasard : il cible les zones les plus sales, optimise ses déplacements et évite les passages inutiles. Doté de capteurs avancés et d’un système de vision, il détecte les débris, ajuste sa puissance et nettoie en profondeur, jusqu’à la ligne d’eau grâce à son système JetAssist. Son aspiration puissante et sa filtration multicouche capturent aussi bien les feuilles que les particules fines.

Pensé pour le quotidien, il reste simple à utiliser : lancement en un clic, recharge automatique et remontée à la surface en fin de cycle avec notification sur smartphone. Le genre de détail qui change vraiment l’expérience. En parallèle, Aiper s’attaque également à la pelouse avec IrriSense 2. Ce système d’irrigation intelligent gère jusqu’à 10 zones différentes et ajuste automatiquement l’arrosage en fonction des besoins du terrain et de la météo. Résultat : une pelouse entretenue avec précision, sans gaspillage.

Grâce à sa technologie EvenRain, l’eau est diffusée de manière homogène, comme une pluie naturelle, tandis que le système Weather-Sense adapte les cycles pour réduire la consommation d’eau jusqu’à 40 %. Le tout s’installe en quelques minutes et se pilote depuis une application mobile.

Côté prix, le Scuba V3 est proposé à partir de 999 €, tandis que l’IrriSense 2 est affiché à 499,99 €.