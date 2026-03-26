Trust dégaine ses nouveaux accessoires gaming et productivité

Micros, souris gaming et souris bureautique : Trust enrichit son écosystème pour répondre aux besoins des créateurs, joueurs et professionnels modernes.

Face à la montée en puissance des créateurs de contenu, des gamers exigeants et des environnements de travail hybrides, GXTrust dévoile une nouvelle vague d’accessoires pensés pour s’adapter à tous les usages. Avec les microphones Emita II, les souris gaming Felox+ et la souris sans fil Seron Slim, la marque propose des solutions complètes alliant performance, simplicité et design.Pensés pour répondre aux attentes des streamers, podcasters et créateurs, les microphones Emita II offrent un son clair et précis sans complexité technique. Grâce à leur capsule à condensateur de 16 mm et leur directivité cardioïde, ils captent la voix avec précision tout en limitant les bruits parasites. Dotés de filtres anti-pop et anti-vent, d’une structure métallique robuste et de montures antivibrations, ils garantissent un rendu audio propre et professionnel. Deux versions s’adaptent aux besoins : Emita II avec pied pour marier stabilité et simplicité, et Emita II+ avec bras pour une flexibilité maximale.

Trust ajoute aussi précision et style au cœur du gaming avec les souris Felox+ La Felox+ Dual sans fil se distingue par un capteur jusqu’à 12 000 DPI, une double connectivité (2,4 GHz ou Bluetooth) et jusqu’à 40 heures d’autonomie. La Felox+ filaire garantit une réactivité immédiate avec un capteur précis et un taux d’interrogation élevé. Les deux modèles intègrent des boutons programmables, un éclairage LED personnalisable et des grips pour une meilleure prise en main.

Ultra-fine et facile à transporter, la Seron Slim intègre une molette hyperscroll métallique avec inclinaison, idéale pour naviguer rapidement. Elle offre une connectivité multi-appareils, un basculement rapide, jusqu’à 3 mois d’autonomie et des clics silencieux. Conçue avec des matériaux recyclés, elle s’inscrit dans une démarche plus durable.

Une gamme pensée pour tous les usages numériques Avec ces trois lancements, Trust couvre l’ensemble des besoins modernes : créer, jouer et travailler avec performance et simplicité.

Emita II : 79,99 € Emita II+ : 89,99 € Felox+ filaire : 24,99 € Felox+ Dual sans fil : 29,99 € Seron Slim : 24,99 €