NAVEE NT5 Max, une trottinette électrique avec 1600 W de puissance

NAVEE présente la NT5 Max, une nouvelle trottinette électrique axée sur la puissance, l’autonomie et le confort de conduite.

Elle associe un moteur puissant capable de délivrer jusqu’à 1600 W de puissance de pointe, une grande batterie offrant jusqu’à 85 km d’autonomie, ainsi qu’une suspension avant et arrière garantissant un confort de conduite optimal. La NT5 Max est équipée d’un moteur de 700 W offrant jusqu’à 1600 W de puissance de pointe. Elle peut gravir des pentes allant jusqu’à 28%, permettant aux utilisateurs de franchir facilement les côtes urbaines les plus raides. Sa batterie Extended offre jusqu’à 85 km d’autonomie. Pour les trajets quotidiens en ville, cette capacité exceptionnelle élimine efficacement le stress lié aux recharges fréquentes.



La NT5 Max mise également sur le confort de conduite. Ses suspensions avant et arrière offrent 40 mm de débattement pour absorber les chocs et les surfaces irrégulières. Les pneus tubeless de 10,5 pouces, larges de 80 mm, apportent une stabilité et une adhérence supplémentaires. Cette combinaison atténue efficacement les impacts liés aux pavés, aux nids-de-poule et aux surfaces inégales. Le freinage est assuré par deux freins à disque de 140 mm associés au système EABS, garantissant un freinage rapide et sûr même dans une circulation imprévisible.



La NT5 Max supporte une charge maximale de 150 kg, s’adaptant ainsi à un large éventail d’utilisateurs tout en leur permettant de transporter facilement un sac à dos chargé ou des courses, sans compromettre la sécurité ni les performances. Sa certification IPX6 la protège contre les fortes pluies et les projections d’eau. La fonction Apple Find My est intégrée à la trottinette, permettant aux propriétaires de localiser leur NT5 Max même lorsqu’elle est éteinte.

