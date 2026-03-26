Yowpay transforme les montres connectées Huawei en terminaux de paiement

Huawei et Yowpay lancent la première application qui transforme les montres Huawei en terminaux de paiement entièrement fonctionnels.



La première application POS pour smartwatch Open Banking au monde est disponible sur l’AppGallery de Huawei pour les séries Huawei Watch GT et Watch Ultimate. L’application est désormais disponible sur l’AppGallery de Huawei pour les séries Huawei Watch GT et Watch Ultimate.

Cette innovation transforme une smartwatch Huawei en un terminal de paiement entièrement fonctionnel. Grâce à la technologie avancée d’orchestration A2A (Account-to-Account) de Yowpay, les commerçants peuvent désormais accepter des paiements SEPA instantanés directement depuis leur poignet. Il suffit aux clients de scanner un QR code dynamique généré sur le cadran de la montre à l’aide de l’appareil photo de leur smartphone, se substituant ainsi aux systèmes de cartes traditionnels, tout en réduisant les frais de transaction.



