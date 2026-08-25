On a essayé la première Suzuki électrique, la E-Vitara

Spécialiste de l’hybridation légère, Suzuki rentre dans le rang avec l’e-Vitara, sa première auto 100 % électrique. On a essayé et on a aimé… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

On aime Suzuki pour leur pragmatisme et leur côté proche du client. Chez eux, pas d’esbrouffe, que de l’efficacité. Que ce soit pour le craquant petit 4×4 Jimny ou l’essentiel de leur gamme, composé de motorisations micro-hybrides, sobres et efficaces. De la Swift au S-Cross, la marque japonaise a ce qu’il faut en rayon pour répondre aux besoins des familles, de manière accessible et rationnelle. Aussi, quand ils décident d’agrémenter leur gamme d’une auto 100 % électrique, on y prête une oreille attentive : bienvenue au e-Vitara !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout. Ou presque : tout chez Suzuki, presque tout dans l’absolu, puisque l’e-Vitara fait partie de la stratégie de partage de technologie que Suzuki a signé avec Toyota. Il est en effet fabriqué en Inde, et, techniquement, c’est le jumeau du Toyota Urban Cruiser. Mais en France, il est relativement inédit. Du coup, on découvre cette auto, longue de 4,28 m de long : un gabarit dans le cœur du marché, parfait pour la ville et suffisamment logeable pour la famille. Les protections de bas de caisse et autour des roues renforcent le côté baroudeur : bien pour le look ; mais pas que, puisque le e-Vitara peut être livré en version 4×4, contrairement à la plupart de ses concurrents du même gabarit (Peugeot e-2008, ou Renault 4 E-Tech par exemple). Un plus pour ceux qui vivent à la montagne, un biotope où Suzuki réalise toujours des bons scores de vente…

Et sous le capot ?

Que de l’électrique, évidemment ! Trois propositions sont au programme : petite batterie (49 kWh), 144 ch et 344 km d’autonomie ; une plus grosse batterie (61 kWh), 174 ch en traction et 184 ch en version 4×4, avec respectivement 426 et 395 km d’autonomie. La vitesse de recharge sur borne rapide est donnée à 150 kW, ce que nous n’avons pas vraiment constaté en utilisation réelle. On en reparle ci-dessous, à l’issue de l’essai d’une Style 61 kWh en traction avant…

Et au volant, ça donne quoi ?

On a pu reprocher aux Suzuki, par le passé, une finition assez rustique, qui avait toutefois le mérite de résister à une guerre nucléaire. Sans aucun doute, l’e-Vitara fait un bond en avant, que ce soit dans les ajustages, les matériaux, l’ergonomie de l’info-divertissement, on est carrément à bord d’une auto moderne, ce qui n’est pas le sentiment que l’on a lorsque l’on s’installe à bord d’une S-Cross, par exemple. Bref, on se sent bien dans cette e-Vitara, d’autant que le toit vitré peut laisser passer une belle lumière à bord. Ensuite, on n’attend pas d’un SUV électrique familial des sensations de conduite de folie, et c’est tant mieux, car le e-Vitara n’en délivre pas. On note juste que le niveau de puissance est suffisant pour se maintenir dans le trafic, voire doubler en sécurité, et que le châssis, plutôt réglé souple, donne un bon niveau de confort, mais se désunit dès que l’on augmente le rythme. Côté consommation, j’ai constaté environ 14 kWh/100 km en environnement péri-urbain, et de l’ordre de 17/18 kWh/100 en usage routier, plutôt raisonnable. Par contre, la vitesse de recharge annoncée n’a pas été constatée, j’ai plutôt plafonné à 70 kW sur les bornes rapides…

Son point fort ?

L’autonomie et la vitesse de recharge ne permettent pas de battre des records dans la catégorie, mais le rapport prix/équipement est assez favorable et la conduite est très zen.

Le verdict de Stuff

Il fallait à Suzuki une auto électrique dans sa gamme, et l’e-Vitara (qui n’a rien à voir avec la Vitara thermique) comble ce manque. Ce n’est pas le couteau le plus affûté du tiroir, mais elle finit par séduire par son homogénéité. Une bonne auto du quotidien… comme toutes les Suzuki ! Et la garantie de 10 ans peut faire pencher la balance du bon côté.

Les chiffres clé

Moteur : électrique

Puissance : 174 ch

Couple : 193 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1760 kilos

Vitesse maxi : 150 km/h

0 à 100 km/h : 8,7 secondes

Conso officielle / de l’essai : 15,1 kWh/100 / 17 kWh/100

Prix : gamme e-Vitara à partir de 32500 €, version d’essai Style 61 kWh à partir de 38300 €