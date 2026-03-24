Essai – Nissan Micra 52 kWh, sympa la cousine !

Profitant des accords avec Renault, Nissan présente une Micra 100 % électrique qui doit beaucoup à sa cousine, la Renault 5. Souhaitons-lui le même succès, car cette citadine a bien des arguments. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Tout comme la Renault 5, la Micra est la petite citadine de Nissan, dont les origines remontent au début des années 80. Elle a connu une carrière mondiale et plusieurs générations, mais désormais une nouvelle page se tourne : la Micra n’aura qu’une carrière européenne et ne se décline qu’en version électrique.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Une précédente Micra, thermique, se distinguait au début des années 2000 par ses optiques rondouillardes qui lui donnaient, pensaient certains, une sympathique allure de grenouille a roulette. La nouvelle Micra s’inspire de cet héritage et par rapport à la Renault 5 E-Tech dont elle dérive, les faces avant et arrière ont été entièrement redessinées, même si la cellule centrale de l’auto reste bien entendu commune aux deux versions. La Micra s’offre également quelques petits gimmicks esthétiques dissimulés ici et là dans l’auto, un peu comme Jeep, qui replace leur célèbre calandre à sept barres un peu partout dans l’habitacle.

Et sous le capot ?

Techniquement, c’est identique à la Renault 5 : la Micra existe donc en deux versions, de base avec 40 kWh de batteries et un moteur de 90 ch ; en version haut de gamme (notre modèle d’essai), on a 150 ch et 52 kWh de batteries, qui promet jusque 416 km d’autonomie. De mon côté, j’étais plus sur un peu plus de 320 km en usage mixte. A noter aussi que la Renault 5 offre, elle, une version intermédiaire de 120 ch, ainsi que la sulfureuse Alpine A 290 de 180 ou 220 ch, ce qui laisse imaginer une Micra Nismo… qui ne sera pas au programme, car il y a dans les Nismo une influence japonaise forte… et que la Micra n’est pas vendue là-bas. Dommage. Enfin, la vitesse de recharge est de 100 kW sur borne dédiée, soit un 15-80 % en 30 minutes.

Et au volant, ça donne quoi ?

La Micra conserve la planche de bord et l’excellent système d’info-divertissement de la Renault 5, ce qui n’est pas une mauvaise chose car la base est très bonne et fonctionne remarquablement bien. On peut toutefois opter pour un intérieur, des sièges et des revêtements spécifiques, notamment dans une teinte claire qui égaye l’habitacle. Pour le reste, on est proche de la Renault 5, forcément, avec toutefois le léger sentiment que le réglage des suspensions va vers plus de confort, notamment sur les petites irrégularités urbaines. Ensuite, en bonne auto électrique, la Micra est suffisamment vive avec son moteur de 150 chevaux (c’était la puissance d’une méchante Clio Williams, il faut s’en rappeler). Le centre de gravité bas donne une auto agile et tenant bien la route. Le niveau de performances est largement suffisant pour l’usage qui en sera fait (le 0 à 100 est couvert en 8 secondes). Un vrai petit karting véritablement plaisant à conduire ! Et aussi une auto douce et facile, évidemment, qui s’apprécie pleinement au quotidien.

Son point fort ?

Elle a une bonne bouille, elle est bien équipée, plaisante à conduire et on lui souhaite le même succès que connaît en ce moment la Renault 5 E-Tech !

Le verdict de Stuff

Le plan produit de Nissan commence à se relancer après quelques années de creux et cela fait du bien à la marque d’avoir cette Micra dans les concessions.

Les chiffres clé

Moteur : électrique

Cylindrée : –

Puissance : 150 ch

Couple : 245 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1452 kilos

Vitesse maxi : 150 km/h

0 à 100 km/h : 8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 14,7 kWh/100 / 16 kWh/100

Prix : gamme Nissan Micra à partir de 28000 €, version d’essai 52 kWh à partir de 33500 €