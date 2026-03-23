Hyboo Bike présente le vélo en bambou Hyboo Cruise

Hyboo Cruiser, le vélo en bambou écoresponsable pensé pour le vélotaf et les mobilités urbaines…

Hyboo Bike dévoile le Hyboo Cruiser (2899 €), un vélo en bambou alliant légèreté, design et engagement environnemental. Conçu pour les pratiquants de vélotaf comme pour les usagers urbains à la recherche d’une solution fiable et élégante, ce modèle se distingue par sa polyvalence. Il est proposé en version électrique ou en version musculaire, avec la possibilité d’électrifier le vélo dans un second temps. Une approche modulable qui répond aux évolutions des usages et accompagne les cyclistes dans la durée.

Pensé pour accompagner différents profils d’usagers, le Hyboo Cruiser peut être choisi dès l’origine en version musculaire, pour une pratique simple, légère et sportive, ou en version électrique pour bénéficier d’une assistance au pédalage au quotidien. Cette double approche permet de répondre aussi bien aux cyclistes urbains expérimentés qu’aux nouveaux adeptes du vélotaf

Avec un poids indicatif de seulement 10,5 kg, le Hyboo Cruiser se distingue nettement sur le segment des vélos électriques urbains, souvent plus lourds et moins pratiques à manipuler au quotidien. Cette légèreté constitue un véritable atout pour les citadins : monter quelques marches, le transporter dans un appartement ou le ranger dans un espace restreint devient beaucoup plus simple. Elle contribue également à une conduite plus fluide et dynamique, notamment dans les phases d’accélération ou lors des changements de direction en milieu urbain dense. Disponible en 3 tailles (S, M et L), le Hyboo Cruiser s’adapte à différentes morphologies, garantissant une position de conduite naturelle et confortable. Son coloris noir, sobre et intemporel, renforce son positionnement et sa capacité à s’intégrer dans tous les environnements urbains.

Élément central de l’identité Hyboo Bike, le cadre du Cruiser est conçu en bambou naturel avec des jonctions en carbone, une combinaison qui allie innovation technique et esthétique distinctive. Le bambou, reconnu pour ses propriétés mécaniques exceptionnelles, offre une excellente capacité d’absorption des vibrations, améliorant significativement le confort de roulage sur les routes urbaines parfois irrégulières.

Au-delà de ses qualités techniques, le bambou est également un matériau renouvelable à croissance rapide, ce qui en fait une alternative pertinente aux matériaux traditionnels plus énergivores. Chaque cadre bénéficie d’une garantie de 12 ans, attestant de sa durabilité, et répond aux exigences de la norme EN NF 15194. Il est également protégé par un brevet, illustrant le savoir-faire et la capacité d’innovation de la marque. Il est équipé d’un moteur pédalier ADD de 250W développant un couple de 80 Nm, offrant une assistance à la fois puissante et progressive. Cette motorisation centrale permet une meilleure répartition des masses et procure une sensation de pédalage naturelle, particulièrement appréciée en ville comme sur des trajets légèrement vallonnés.

L’assistance électrique, limitée à 25 km/h conformément à la réglementation européenne, propose cinq niveaux d’intensité afin de s’adapter aux besoins de chaque utilisateur, qu’il s’agisse d’un effort minimal pour un trajet domicile-travail ou d’un mode plus sportif. La batterie amovible 36V / 10,5 Ah, intégrée sous forme de gourde, combine discrétion et praticité : elle se retire facilement pour être rechargée en 3 à 5 heures, que ce soit au bureau ou à domicile. Cette configuration garantit une utilisation fluide et adaptée aux contraintes du quotidien.

Le choix d’une transmission Microshift 1×8 vitesses traduit la volonté de proposer un système simple, robuste et efficace. Cette configuration limite les opérations d’entretien tout en assurant une plage de développement suffisante pour les parcours urbains et périurbains. La cassette 11/34 permet d’aborder aussi bien les démarrages fréquents en ville que les légères côtes, tandis que la chaîne Sunrace et le pédalier aluminium avec protection renforcent la durabilité de l’ensemble. L’ergonomie de la commande de vitesses contribue à une prise en main intuitive, accessible aussi bien aux cyclistes expérimentés qu’aux utilisateurs occasionnels. Dans un environnement urbain où les imprévus sont fréquents, la qualité du freinage est essentielle.

Le Hyboo Cruiser est équipé de freins à disque mécaniques avec un disque avant de 180 mm et un disque arrière de 140 mm, assurant une puissance de freinage efficace et une bonne progressivité. Ce système permet de conserver un contrôle optimal du vélo, quelles que soient les conditions météorologiques, notamment en cas de pluie. Il répond ainsi aux exigences de sécurité des déplacements quotidiens, en particulier dans des zones à forte densité de circulation. La selle Hyboo, associée à une tige de selle en aluminium, est conçue pour accompagner les trajets réguliers sans compromettre le confort. La potence en aluminium et la fourche rigide en acier participent à la robustesse globale du vélo, tout en garantissant une conduite précise et rassurante.

Pensé comme un véritable outil du quotidien, le Hyboo Cruiser est livré avec des accessoires intégrés qui facilitent son utilisation. Le panier avant en bambou permet de transporter facilement des effets personnels ou des courses légères, tandis que les garde-boue avant et arrière en bambou protègent efficacement des projections. Les pédales plates antidérapantes Welgo garantissent une bonne accroche, même par temps humide. L’ensemble de ces équipements renforce la dimension fonctionnelle du vélo, sans compromettre son esthétique cohérente et naturelle.