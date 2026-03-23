EDIFIER WH950NB 2026 : Une nouvelle version encore plus performante

EDIFIER dévoile la version 2026 de son casque à réduction de bruit WH950NB, une évolution de son modèle phare pensée pour répondre aux attentes des utilisateurs.

Reconnu pour ses performances audio et son confort, le WH950NB (129 €) revient avec des améliorations significatives, notamment sur la réduction de bruit active, la connectivitéet l’autonomie. Cette nouvelle version intègre un système de réduction de bruit active hybride amélioré, capable d’atteindre jusqu’à -49 dB, permettant une isolation encore plus efficace dans les environnements bruyants. Grâce à ses multiples niveaux d’ajustement et à ses différents modes, dont un mode ambiant et une réduction du bruit du vent, le casque s’adapte à toutes les situations du quotidien.

Côté audio, EDIFIER conserve une approche axée sur la haute fidélité avec un transducteur dynamique de 40 mm doté d’un diaphragme composite plaqué titane. Compatible Hi-Res Audio Wireless et prenant en charge le codec LDAC, le WH950NB 2026 offre une restitution sonore précise, riche et immersive. Pensé pour une utilisation prolongée, le casque propose jusqu’à 80 heures d’autonomie sans réduction de bruit active, et environ 45 heures avec l’ANC activé, tout en intégrant une fonction de charge rapide particulièrement pratique au quotidien. La qualité des appels a également été optimisée grâce à un système de microphones associé à un algorithme d’intelligence artificielle capable d’isoler efficacement la voix et de réduire les bruits environnants.

La version 2026 marque également une évolution importante sur la connectivité avec l’intégration du Bluetooth 5.4, garantissant une connexion plus stable, une latence réduite et une meilleure efficacité énergétique. Le multipoint permet quant à lui de connecter simultanément deux appareils, facilitant les transitions entre appels, musique et contenus vidéo.