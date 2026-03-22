Apocalypse zombie ? La radio d’urgence de Philips avec une alarme SOS intégrée

Chargement solaire, manivelle, et une sirène audacieuse pour quand les choses tournent vraiment mal.



Une radio d’urgence n’est guère la technologie la plus alléchante comparée à, disons, les meilleurs smartphones ou les meilleurs casques. Mais comme les pansements, les extincteurs et les bidons d’essence, vous serez bien content d’en avoir une si le pire survient.

Voici la nouvelle Philips TAR3500, une radio AM/FM portable conçue pour continuer à fonctionner quand tout le reste s’arrête, que ce soit lors d’un voyage en camping, une coupure de courant ou une malheureuse apocalypse zombie.

La redondance de puissance est bel et bien proposée ici – il y a une batterie de 5200 mAh à l’intérieur qui la fera fonctionner pendant jusqu’à 60 heures, et elle est remplaçable si nécessaire. Quand elle tombe à sec, vous avez encore des options – chargement USB-C, un panneau solaire intégré, une manivelle, et même une batterie de secours AAA si vous êtes vraiment coincé. Tout ce qui manque, c’est un générateur à roue de hamster… Elle servira aussi de batterie externe via l’USB-A, pour que vous puissiez recharger votre téléphone pour continuer à “doomscroller” (faire défiler les mauvaises nouvelles) pendant que les sirènes retentissent.

Sur le front de la radio, vous avez un réglage numérique AM/FM, un affichage LED lumineux et une longue antenne extensible. Il y a aussi des préréglages – 20 pour la FM et 20 pour l’AM – pour ne pas scanner sans fin quand vous voulez juste des informations ou le Top 40 rapidement. L’audio provient d’un haut-parleur mono de 3W avec un pilote large bande de 2,25 pouces, ou vous pouvez brancher des écouteurs si vous préférez garder les choses pour vous.



Oh, et si les choses tournent vraiment mal, il y a un bouton SOS dédié qui déclenche une sirène bruyante, une lumière clignotante et même un sifflet ultrasonique conçu pour aider les sauveteurs à vous localiser. Naturellement, pour une radio d’urgence, elle est aussi construite pour survivre. La TAR3500 a un indice IP55, donc elle ignorera la poussière et la pluie, et elle est assez compacte pour être jetée dans un sac ou suspendue à l’intérieur d’une tente en utilisant la sangle attachée. Il y a aussi une lampe de poche intégrée et une lampe de lecture, ce qui devrait être utile une fois le soleil couché.

Il est intéressant de noter que cela ne s’adresse pas seulement aux randonneurs et aux campeurs – Philips souligne les directives de l’UE recommandant aux ménages de garder une radio à piles ou à manivelle dans le cadre d’un kit d’urgence de 72 heures, ce qui n’est pas la pire idée au monde. Si vous êtes un “prepper” avec une passion pour la préparation, la radio d’urgence TAR3500 sera lancée en mai, au prix de 59,99 €. Il n’y a pas de prix confirmé pour le Royaume-Uni ou les États-Unis au moment de la rédaction.