Un purificateur d’air KNKA APH4000 idéal pour chez soi

Fondée en 2020, KNKA est spécialisée dans les appareils environnementaux, notamment les déshumidificateurs, les purificateurs d’air et les humidificateurs. Grâce à une équipe de conception professionnelle et à des normes de contrôle de qualité strictes, la marque trouve le parfait équilibre entre des performances de pointe et une esthétique minimaliste.

Ce purificateur d’air KNKA APH4000 propose une conception d’un flux d’air efficace : Conçu avec des doubles entrées d’air avant et arrière et des doubles sorties latérales, maximisant la circulation pour un renouvellement de l’air plus rapide et une couverture plus uniforme de la pièce. Il Renouvelle l’air jusqu’à 4,8 fois par heure dans des pièces allant jusqu’à 350 ft2 (environ 32,5 m2), atteignant jusqu’à 80 % d’efficacité de purification. De quoi assurer un renouvellement complet de l’air par heure dans des espaces allant jusqu’à 1 695 ft2 (environ 157,5 m2), avec une efficacité de purification d’environ 45 %, aidant à maintenir un air plus propre et plus frais dans toute la maison. Son mode Sommeil ultra-silencieux gonctionne à des niveaux sonores extrêmement bas (22 à 24 dB) pour une utilisation paisible dans la chambre à coucher, l’écran s’assombrissant automatiquement après 10 secondes. Ajoutez à cela un rapport qualité-prix exceptionnel : 149,99 $ avec des filtres de rechange abordables, offrant des performances haut de gamme à prix sage.