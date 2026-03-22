Les téléviseurs OLED+ phares de Philips abandonnent Google TV, mais boostent la qualité d’image

L’OLED+951 est disponible en deux tailles – 65 et 77 pouces – comme d’habitude pour les ensembles haut de gamme de Philips, mais il y a plus d’options avec l’OLED+911.

Philips a révélé ses derniers ensembles de téléviseurs OLED+ haut de gamme, mais ils ne seront pas disponibles avant bien plus tard dans l’année. L’OLED+911 fera ses débuts en juin, tandis que l’OLED+951, le sommet de la gamme, sera lancé en septembre.

L’OLED+951 est disponible en deux tailles – 65 et 77 pouces – comme d’habitude pour les ensembles haut de gamme de Philips, mais il y a plus d’options avec l’OLED+911 qui vient en 48, 55, 65 et 77 pouces. Les deux adoptent désormais aussi Titan OS, précédemment utilisé dans les téléviseurs Philips de gamme inférieure. Google TV n’est plus utilisé, en partie à cause de problèmes de manque de support pour certains services de streaming ainsi que pour des technologies de streaming comme l’AirPlay 2 d’Apple.

TitanOS inclut l’accès à Disney+, HBO Max, Netflix, YouTube et Prime Video, avec Apple TV prévu pour être disponible à partir du printemps 2026. TitanOS est également compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa, Apple AirPlay 2 et Control 4.

Ces deux nouveaux ensembles disposent d’une toute nouvelle version de 10e génération du processeur d’image P5 AI Dual Engine de Philips et possèdent un panneau WOLED META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0 165Hz de chez LG. L’OLED+911 dispose également d’un système sonore Bowers & Wilkins 3.1 redessiné avec une sortie de 81W.

Il existe deux tailles différentes d’enceintes sonores en forme de tube selon la taille que vous achetez, mais la technologie audio est identique. Les haut-parleurs sont d’une conception complètement nouvelle cette année, tandis que plus de travail a été fait pour isoler le caisson de basses du reste du téléviseur. L’OLED+951 dispose d’un système sonore 2.2 de 70W mais il n’a pas été réglé ou conçu par Bowers & Wilkins.

On s’est demandé si la technologie Bowers & Wilkins serait incluse du tout cette fois-ci comme avec les générations précédentes parce que Bowers a récemment été racheté par Harman, propriété de Samsung et donc un concurrent des téléviseurs Philips.

Ils supportent également tous deux le Dolby Vision 2 Max (la spécification supérieure du standard). Ils ont un système Ambilight sur quatre côtés comme on peut s’y attendre de la part d’ensembles haut de gamme, et ils sont également compatibles avec la nouvelle technologie AmbiScape de Philips basée sur la plateforme de maison intelligente Matter.

Cette dalle est capable d’une puissance lumineuse de crête plus élevée allant jusqu’à un énorme 4500 Nits. Philips ajoute également que la technologie de réflexion ultra-basse ici peut bloquer plus de 99 % de toutes les réflexions à l’écran. Les ensembles sont propulsés par la plateforme MediaTek Pentonic 800 qui permet également à l’OLED+951 d’offrir quatre connexions HDMI compatibles avec l’HDMI 2.1.