On adore les ampoules connectées rétro à couleurs changeantes de Govee

Une ampoule Edison vintage avec un éclairage multicolore, à un prix étonnamment bas.

Si vous cherchez une ampoule connectée de qualité, vous êtes probablement intéressé par une collection de lampes connectées originales ou d’ampoules intelligentes pour compléter votre installation. Si c’est le cas, la nouveauté de Govee pourrait vous plaire, surtout si vous appréciez le style vintage des ampoules à filament Edison.

La marque a lancé une nouvelle ampoule connectée Edison E27, apportant ce look classique à filament apparent à sa gamme d’éclairage connecté, à un prix très attractif. Elle est à environ 25 € sur Amaszon, soit moins que l’équivalent chez Philips Hue. Mieux encore, contrairement aux ampoules Hue qui se limitent au blanc, l’ampoule connectée Govee offre une palette de couleurs RGB pour satisfaire tous les goûts.

Proposant un éclairage multicolore et des nuances de blanc ajustables, la nouvelle ampoule Govee couvre une gamme allant d’une lumière chaude de 2 700 K à une lumière plus froide de 6 500 K, avec un indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur à 90 pour une lumière plus naturelle. L’ampoule elle-même affiche un style résolument rétro, avec un extérieur en verre transparent et des spirales lumineuses apparentes à l’intérieur – le genre d’ampoule qu’on a envie de laisser en évidence dans un luminaire ouvert, plutôt que de la cacher sous un abat-jour.

Comme pour les autres produits de la marque, elle se contrôle via l’application Govee, qui permet de modifier les couleurs, de programmer des horaires ou de synchroniser l’éclairage avec la musique, et est compatible avec les assistants vocaux tels qu’Alexa et Google Assistant. Ce style ne plaira pas à tout le monde, bien sûr, mais s’il vous séduit, il est déjà disponible en Europe.