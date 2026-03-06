Lego lance la saison de F1 avec deux ensembles de casques Ferrari

Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont droit au traitement Lego – vous pouvez désormais acheter des ensembles d’exposition de casques complets avec des figurines !

Lego a dévoilé deux nouveaux ensembles d’exposition de casques célébrant les pilotes de la Scuderia Ferrari Charles Leclerc et Lewis Hamilton, au moment même où la saison 2026 de Formule 1 débute à Melbourne.

Les deux pilotes ont marqué le lancement avec style. Ils sont apparus dans le paddock du Grand Prix d’Australie en transportant des versions grandeur nature en briques Lego de leurs propres casques – chacun étant composé de plus de 3500 briques et pesant près de 3 kilogrammes. Les casques ont été construits par le professionnel certifié Lego Ryan « The Brickman » McNaught et son équipe.

Chaque casque a nécessité 60 heures de travail. Les ensembles d’exposition sont des versions à échelle réduite de ces pièces d’exposition. Les deux comptent environ 885 pièces et recréent fidèlement les designs des casques 2025 des pilotes. L’ensemble Charles Leclerc arbore son numéro de pilote 16, le cheval cabré de la Scuderia Ferrari, et des hommages à son défunt père ainsi qu’à Jules Bianchi. Il inclut une plaque de signature et marque la première fois que Leclerc est recréé en tant que figurine Lego.

L’ensemble Lewis Hamilton arbore son numéro 44 et une plaque de signature. Il comprend également une figurine de Hamilton — sa première dans une combinaison de course Ferrari rouge. John Ho, Maître Designer de Modèles chez le Groupe Lego, a déclaré que l’équipe a travaillé dur pour capturer chaque courbe et chaque détail. « Les voir prendre vie, à une nouvelle échelle, à Melbourne, entre les mains de deux des meilleurs pilotes du monde, est un moment de grande fierté pour toute l’équipe », a-t-il déclaré. En tant que fan dévoué de F1, de Lego (j’ai adoré les ensembles F1 Lego grandeur nature au GP de Miami l’an dernier), et de Lewis Hamilton en particulier, je serai le premier dans la file d’attente. Ces ensembles semblent faits sur mesure pour quiconque coche ces trois cases.

Le Casque Lego Scuderia Ferrari HP Charles Leclerc (ensemble n° 43014) et le Casque Lego Scuderia Ferrari HP Lewis Hamilton (ensemble n° 43022) sont proposés au prix de 89,99 € chacun. Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur le site web de Lego, les deux ensembles étant lancés dans les boutiques Lego du monde entier le 1er mai 2026.