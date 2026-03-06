Le Nothing Phone 4a Pro adopte le métal et apporte la matrice glyph au plus grand nombre

Le milieu de gamme adopte l’aluminium mais fait toujours un clin d’œil aux racines transparentes de Nothing Nothing n’a pas encore mis fin à la technologie transparente – mais le Phone 4a Pro est le premier de la firme à troquer le verre et le polycarbonate pour un monocoque en aluminium.

Ce nouveau téléphone de milieu de gamme intègre également une version diluée du panneau LED à matrice glyph du fleuron Nothing Phone 3, tout en montant en gamme au niveau des spécifications par rapport au Phone 4a plus abordable.

La matrice Glyph circulaire possède moins de lumières que le Phone 3, mais ses 137 mini-LED sont deux fois plus lumineuses et couvrent une surface 57 % plus grande, de sorte qu’il est impossible de les rater. Il n’y a peut-être pas de bouton glyph dédié, mais Nothing affirme qu’il fonctionnera toujours parfaitement avec les widgets et les jouets glyph créés pour le Phone 3. La matrice Glyph se situe dans un bloc caméra qui traverse toute la largeur du téléphone, avec quelques-uns des graphismes transparents emblématiques de la marque siégeant aux côtés des trois caméras arrière : un capteur principal Sony LYT700C de 50 Mpx et 1/1,56 pouce, un zoom périscopique de 50 MP bon pour un grossissement 3,5x, et un ultra grand-angle de 8 MP. Il y a aussi une caméra selfie de 32 MP dans un poinçon à l’avant.

Mis à part le capteur principal, ce n’est pas trop différent du Phone 4a moins cher. C’est le téléphone Nothing le plus fin à ce jour, avec une coque monocoque en métal qui ne fait que 7,95 mm d’épaisseur. La finition en aluminium devrait résister aux traces de doigts et apporte une résistance IP65. Vous avez le choix entre les couleurs argent, noir ou rose. L’écran AMOLED de 6,83 pouces est ce qui se fait de mieux pour un téléphone portant le logo Nothing : il embarque une résolution 1,5K, un taux de rafraîchissement adaptatif de 144 Hz et une luminosité de pointe massive de 5000 nits. Les bordures font à peine 1,85 mm d’épaisseur et il dispose d’une protection Gorilla Glass 7i, tandis qu’un lecteur d’empreintes optique se cache en dessous. La puissance provient d’un Snapdragon 7 Gen 4, couplé à soit 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, soit 12 Go et 256 Go. Il existe également une version réservée à l’Inde avec 8 Go/256 Go. Les vitesses de la mémoire et du stockage sont toutes deux plus élevées, ce qui devrait lui donner un léger avantage de performance par rapport au Phone 4a (qui utilise une puce Snapdragon 7s Gen 4). La batterie de 5080 mAh et la vitesse de charge filaire de 50 W sont alors identiques à celles du Phone 4a.

Nothing dit que les acheteurs peuvent s’attendre à environ 17 heures d’utilisation typique. Il arrivera sous NothingOS 4.1, basé sur Android 16. Attendez-vous à une flopée de widgets minimalistes, un tiroir d’applications presque entièrement exempt de logiciels superflus, et l’Essential Space propulsé par l’IA pour garder une trace des captures d’écran, des liens web et des notes vocales. Nothing s’est également engagé sur trois nouvelles générations d’Android et six ans de correctifs de sécurité. Le Nothing Phone 4a Pro sera disponible en précommande directement sur le site de Nothing à partir du 13 mars, avec une date de mise en vente complète fixée au 27 mars. Les prix commencent à partir de 499 €.