Scapade AirPack : le sac à dos qu’on ne peut plus perdre

On peut oublier ses écouteurs. On peut égarer un chargeur. Mais perdre son sac, avec son laptop, ses papiers et toute sa vie numérique, c’est un vrai cauchemar.

Scapade a décidé de régler le problème avec l’AirPack, un sac à dos intelligent pensé pour les vies mobiles.

Son atout phare ? Un module Apple Find My directement intégré. Pas besoin d’ajouter un tracker : le sac est localisable à tout moment depuis un iPhone ou un Mac. Une pression, une localisation, et la tranquillité d’esprit revient. Le genre de détail qu’on apprécie vraiment quand on voyage souvent ou qu’on enchaîne métro, coworking et aéroport.

L’AirPack ne se contente pas d’être traçable. Il est aussi pensé pour bouger. Zip dissimulé compatible TSA pour les contrôles, compartiment rembourré pour ordinateur jusqu’à 15,6 pouces, 28 litres bien organisés et un poids contenu à 1,3 kg. Suffisamment spacieux pour un week-end, suffisamment compact pour le quotidien.

Le design reste sobre, moderne, facile à associer. Pas de logo criard ni de gadget apparent. Juste un sac qui fait le job, avec une touche tech discrète mais essentielle.

À 149,99 €, l’AirPack vise ceux qui vivent connectés et qui veulent un accessoire fiable, stylé et rassurant. Digital nomads, étudiants, créatifs, voyageurs réguliers : le sac devient un partenaire, pas juste un contenant.