Ipad Air : voilà ce qui a changé

Apple a considérablement amélioré l’iPad Air grâce à des nouveautés intéressantes : voici ce qui a changé.

L’iPad Air, modèle intermédiaire de la gamme, bénéficie d’une nouvelle jeunesse grâce à une puce plus puissante, une connectivité plus rapide et une capacité de mémoire accrue. Apple a redonné ainsi vie à l’iPad Air. Bien qu’il s’agisse d’une tablette très performante depuis un certain temps, l’Air semblait en effet, ces derniers temps, être concurrencé par les autres modèles de la gamme iPad.

Les iPad professionnels ultra-performants équipés de puces M4 et M5 sont désormais complétés par des modèles d’entrée de gamme aux performances surprenantes pour leur prix. En réponse, Apple a redéfini les codes de l’iPad Air, en l’équipant d’abord de puces M3, puis de puces M4, la même que celle du MacBook Air actuel (qui pourrait recevoir la puce M5 cette semaine). L’iPad Air est toujours disponible en deux tailles – 11 et 13 pouces – et son prix de départ reste inchangé à partir de 669 €. Pour ce prix, la capacité de mémoire est également plus importante, à partir de 128 Go.

Apple affirme que l’iPad Air est jusqu’à 30 % plus rapide que l’iPad Air avec puce M3 et jusqu’à 2,3 fois plus rapide que l’iPad Air avec puce M1. Il semble qu’Apple s’efforce actuellement d’inciter les utilisateurs à remplacer leurs appareils équipés de puces M1, qui ont maintenant environ cinq ans. L’entreprise avait d’ailleurs fait des comparaisons similaires pour les Mac de la même génération l’année dernière. Apple a également doté l’iPad Air de sa puce cellulaire conçue en interne – la C1X – utilisée dans l’iPhone Air et le nouvel iPhone 17e, ainsi que de sa puce N1 pour la connectivité Wi-Fi, Bluetooth et Thread.