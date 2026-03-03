Paramount+ et HBO Max vont fusionner : ça va changer quoi ?

HBO conservera son nom si l’accord est conclu, mais sera probablement intégré à l’application Paramount+.

Netflix étant désormais hors course, Paramount Sundance est sans concurrence dans sa tentative de prise de contrôle de Warner Bros. Discovery. Si l’opération est approuvée par les autorités de régulation américaines, les deux services de streaming fusionneront.

Selon le PDG de Paramount, David Ellison, le plan actuel prévoit la fusion du service HBO Max de Warner avec la plateforme de streaming Paramount+ existante. Un reportage de CNBC révèle que David Ellison a dévoilé un projet de service combiné qui réunirait 200 millions d’abonnés sous une même bannière. « Nous prévoyons de fusionner les deux services, ce qui représente un peu plus de 200 millions d’abonnés directs », a déclaré Ellison lors d’une conférence téléphonique. « Nous pensons que cela nous positionne idéalement pour rivaliser avec les leaders du secteur. »

La marque HBO ne disparaîtra pas pour autant, selon David Ellison, qui affirme que « HBO doit rester HBO » compte tenu de son histoire et de la qualité de ses programmes. Bien qu’il souhaite que la marque HBO « fonctionne de manière indépendante », étant donné que Paramount est la société acquéreuse, elle sera probablement intégrée à une section de l’application Paramount+. David Ellison se réjouit également du catalogue de sports en direct que les entreprises fusionnées pourront proposer. CBS Sports, également propriété de Paramount, diffuse la Ligue des champions de l’UEFA, la NFL, l’UFC, le PGA Tour de golf et de nombreux autres matchs de football du monde entier, dont le Championship (EFL) et la Serie A en Italie.