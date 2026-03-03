L’iPhone 17e est arrivé : voici les nouveautés qu’il vous promet

Apple a lancé l’iPhone 17e, toujours au même prix de 719 euros, comme son prédécesseur, l’iPhone 16e, l’an dernier. Ce nouveau smartphone, positionné en milieu de gamme, bénéficie de quelques améliorations par rapport au modèle précédent, notamment MagSafe et une capacité de stockage initiale de 256 Go. En résumé : il est au même prix, avec deux fois plus de stockage.

Outre la puce A19, identique à celle de l’iPhone 17, l’iPhone 17e intègre également la puce C1X, la puce cellulaire de dernière génération conçue par Apple (également présente dans l’iPhone Air). Alors, qu’est-ce qui n’a pas changé ? Beaucoup de choses, en réalité. On retrouve le capteur Fusion de 48 Mpx, équivalent à un téléobjectif 2x. L’écran OLED du téléphone ne propose pas un taux de rafraîchissement de 120 Hz, contrairement aux autres modèles de la gamme iPhone 17. Il est également dépourvu de l’encoche Dynamic Island et conserve l’encoche en haut de l’écran.

Il est disponible en trois finitions mates : noir, blanc et un nouveau rose tendre. La vitre avant bénéficie du même revêtement Ceramic Shield 2 que le reste de la gamme iPhone 17. La teinte rose est une nouveauté, alors attendez-vous à ce qu’elle soit très rapidement en rupture de stock.

« L’iPhone 17e est une option intéressante pour les clients souhaitant passer à la gamme iPhone 17 », a déclaré Kayann Drance, vice-présidente du marketing produit mondial d’Apple pour l’iPhone. « Nous savons que nos clients recherchent un produit durable, et l’iPhone 17e répond parfaitement à cette attente. Avec la puce A19 pour des performances exceptionnelles, une capacité de stockage deux fois supérieure, un système photo plus intelligent et une durabilité accrue, l’iPhone 17e est conçu pour rester rapide, sécurisé et performant pendant de nombreuses années. »

Le nouvel appareil sera disponible à partir du 11 mars, et les précommandes débutent ce mercredi 4 mars.