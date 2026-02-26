Nothing dévoile le Phone (4a) rose

Nothing dévoile aujourd’hui son Phone (4a) en rose, la première fois que cette couleur vive est introduite dans sa gamme de produits.



Pour Nothing, le rose n’est pas seulement une couleur parmi d’autres. C’est un clin d’œil à une technologie expressive et optimiste, plutôt que neutre. C’est une reconnaissance du rôle que jouent l’art, la musique, la mode et la culture pop dans l’inspiration de notre langage de conception.



Pour marquer le lancement de la couleur rose, Nothing a organisé plusieurs activités audacieuses à travers Londres, notamment : Graffitis sur les affiches sauvages dans le centre de Londres, faisant référence à la couleur rose graffitis roses qui ont envahi la vitrine de la boutique Nothing à Soho, au coeur de Londres.



Pour Lucy Birley, Colour Material Finish Design Lead à Nothing, « il existe de nombreuses références technologiques anciennes incroyables auxquelles nous revenons très souvent ». Birely explique que « le rose n’est en fait qu’un rouge désaturé » et que « lorsque nous ajoutons cette teinte à la transparence, l’interaction de la lumière avec la résine en dessous crée une incroyable sensation de profondeur qui donne à nos produits un aspect très vivant. Tous ces détails sont visibles sous la transparence, c’est donc très agréable de pouvoir les mettre en valeur ».

Rendez-vous sur nothing.tech le jeudi 5 mars à 10h30 GMT pour découvrir tous les détails sur le Nothing Phone (4a).