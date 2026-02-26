La nouvelle app Fire TV transforme les smartphones en hub télé

L’application mobile Fire TV repensée par Amazon, qui introduit de nouvelles fonctionnalités qui vont transformer l’expérience Fire TV, commence à être déployée pour les utilisateurs en France à partir d’aujourd’hui.



Alors que des millions d’utilisateurs se servent déjà de l’application mobile Fire TV comme télécommande d’appoint pour leur téléviseur, la version améliorée enrichit l’expérience en ajoutant de nouvelles fonctionnalités puissantes qui étendent le divertissement au-delà de l’écran de télévision.

L’application vous permet désormais de parcourir du contenu, de gérer votre liste de contenus à voir et de lancer des titres sur votre téléviseur — le tout avec une interface rafraîchie qui correspond à la nouvelle expérience Fire TV.



La nouvelle version de l’application mise à jour transforme les smartphones en second écran pour découvrir quoi regarder ensuite et ajouter facilement la recommandation d’un ami à sa liste de visionnage, même lorsque l’on est loin de son salon.

Cette intégration transparente entre smartphone et télévision crée une expérience de visionnage plus agile et pratique pour les utilisateurs Fire TV, afin de trouver rapidement ce qu’ils souhaitent regarder ensuite.



Fonctionnalités clés :

• Parcourir et découvrir du contenu directement depuis son téléphone

• Gestion de la liste des programmes à voir depuis n’importe où

• Lancement des titres sur le téléviseur depuis l’application mobile

• Interface repensée correspondant à la nouvelle expérience Fire TV

• Fonctionnalités complètes d’une télécommande



La mise à jour de l’application mobile Fire TV commence à être déployée aujourd’hui et sera disponible pour tous les utilisateurs en France dans les semaines à venir.