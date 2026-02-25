Au moins cinq nouveaux produits Apple attendus la semaine prochaine

Un iPhone, de nouveaux MacBook, un iPad et un ensemble Apple Studio pourraient être dévoilés la semaine prochaine avant l’événement Apple du 4 mars…

Apple annoncera une série de nouveaux produits la semaine prochaine, avant son événement physique du 4 mars. C’est ce qu’affirme Mark Gurman de Bloomberg, qui s’attend à ce qu’un nouvel iPhone et de nouveaux ordinateurs Mac soient au programme.

Dans sa dernière newsletter Power On, Gurman indique qu’Apple commencera à dévoiler « au moins cinq » nouveaux produits dès le lundi 2 mars, qualifiant ces annonces de « trois jours d’annonces éclair ». Ces annonces précéderont l’événement presse prévu quelques jours plus tard, qui devrait permettre à la presse de découvrir le nouveau matériel en avant-première. L’appareil qui fera sensation sera « très probablement » le nouveau MacBook, plus abordable, attendu dans une gamme de couleurs attrayantes et probablement équipé d’une puce de la série A pour un prix plus attractif.

Par ailleurs, l’iPhone 17e est prêt à être lancé, intégrant le même processeur A19 que l’iPhone 17, modèle phare de la marque. Ce téléphone pourrait inclure certaines fonctionnalités absentes du 16e, comme la recharge MagSafe et le modem 5G C1X utilisé par Apple dans ses smartphones haut de gamme. Il sera également doté de la puce N1, qui gère la connectivité Bluetooth, Wi-Fi et Thread, selon Gurman. Cet ancien observateur d’Apple avait déjà prédit que le prix de l’iPhone 17e resterait inchangé.

Ensuite, nous pourrions voir apparaître un nouvel iPad Air équipé de la puce M4, ainsi que les premiers MacBook Pro intégrant les puces M5 Pro et M5 Max, promettant ainsi les MacBook les plus puissants jamais conçus. Le MacBook Air pourrait être équipé de la puce M5 (mon modèle M2 commence à accuser son âge, je suivrai donc attentivement cette possibilité) et il est également possible qu’un nouveau Mac Studio et un nouveau Mac Studio Display fassent leur apparition.

Tout sera probablement révélé après le week-end. Les événements Apple Experience de Londres, New York et Shanghai seront vraisemblablement l’occasion de découvrir en avant-première le nouveau matériel.