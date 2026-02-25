D’anciens ingénieurs de Tesla viennent de concevoir un concurrent sérieux au Whoop pour haltérophiles

Le bracelet connecté sans écran Fort enregistre les répétitions, l’effort et bien plus encore. Le tout pour optimiser vos performances.

Nombre de trackers d’activité, même parmi les meilleurs, considèrent encore la musculation comme une simple option. Vous soulevez des poids, l’appareil enregistre une « séance de musculation », et c’est tout. Voici le bracelet Fort : un nouvel accessoire connecté qui veut faire de vos séances de musculation l’activité principale. Conçu par une équipe d’anciens ingénieurs de Tesla et soutenu par Y Combinator, ce bracelet sans écran est spécialement conçu pour les haltérophiles et promet de suivre bien plus que de simples séries et répétitions.

Fort affirme pouvoir reconnaître automatiquement plus de 50 exercices sans que vous ayez à les enregistrer manuellement, y compris les soulevés de terre avec barre et les mouvements à la poulie. L’application suit ensuite la vitesse, l’amplitude et l’effort de chaque répétition, en utilisant la cinématique du mouvement et la fréquence cardiaque pour estimer l’effort musculaire et votre proximité avec l’échec musculaire à chaque série.

Après une séance, l’application associée affiche un « Score de séance » qui indique l’intensité et la productivité de votre entraînement. Fort précise que ce score est calculé en fonction de vos exercices, séries, répétitions, vitesse, temps de repos, fréquence cardiaque et objectifs d’entraînement, et non pas d’un résumé générique après la salle de sport.

L’application propose également une analyse plus détaillée par muscle, indiquant si chaque groupe musculaire a atteint un niveau de maintien, de croissance ou de surcharge pendant la séance. L’indicateur de proximité avec l’échec musculaire de Fort est également conçu pour aider à cette analyse, en utilisant les variations de vitesse et de schéma de mouvement pour estimer l’intensité de chaque série.

Fort affirme pouvoir identifier votre progression en force (gain, maintien ou stagnation) et vous fournir des informations personnalisées basées sur ces données, notamment des programmes d’entraînement recommandés pour atteindre vos objectifs de croissance musculaire. Malgré son orientation axée sur la force, Fort se positionne également comme un traqueur de santé quotidien. Outre ses mesures d’entraînement, il suit aussi votre activité cardio, le nombre total de pas et de calories brûlées, la fréquence cardiaque en continu, les phases de sommeil (profond, léger et paradoxal), le stress et les tendances de récupération grâce aux mesures de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) nocturne.

Ce bracelet est dépourvu d’écran (comme le bracelet Whoop) et pèse moins de 30 grammes, avec un design épuré et élégant. Fort annonce jusqu’à sept jours d’autonomie sur une seule charge, visant clairement un usage quotidien, et pas seulement pendant les séances d’entraînement.

Si vous souhaitez tester Fort, vous pouvez le précommander dès maintenant au prix « membre fondateur » de 289 $, avant de le vendre au public à 349 $. Les livraisons sont prévues pour le troisième trimestre 2026. Les précommandes incluent un an d’abonnement à Fort Premium Analytics (d’une valeur de 80 $/an), l’accès aux tests bêta et aux nouvelles fonctionnalités en avant-première. Vous bénéficierez également de mises à jour du firmware à vie, et Fort indique que la précommande est entièrement remboursable à tout moment.