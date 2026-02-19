Dyson miniaturise la purification avec le HushJet Purifier Compact

Dyson repense la purification domestique avec le HushJet Purifier Compact, un modèle qui combine débit d’air à haute vitesse, filtration avancée et fonctionnement ultra-silencieux, le tout dans un format réduit pensé pour les intérieurs contemporains.

Au cœur du système, un filtre électrostatique annoncé avec une durée de vie jusqu’à cinq fois plus longue, capable de capturer 99,97 % des particules aussi fines que 0,3 micron. Le purificateur diffuse un flux puissant tout en limitant les nuisances sonores — seulement 24 dB en mode nuit.

La nouveauté technique repose sur l’embout HushJet Nozzle, conçu pour adoucir le flux d’air rapide, réduire les turbulences et optimiser la projection dans la pièce. Une approche qui modernise l’iconique technologie Air Multiplier de la marque.

Compact, cylindrique et fidèle à l’ADN design premium de Dyson, le HushJet Purifier Compact vise les appartements et espaces urbains où chaque mètre carré compte, sans compromis sur la performance.

Disponible dès maintenant en France sur dyson.fr.