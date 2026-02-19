KitchenAid Spearmint : la touche green qui réveille les cuisines citadines

Chaque année, KitchenAid donne le ton côté design culinaire. Pour sa 8ᵉ édition, la marque dévoile Spearmint, un vert menthe lumineux aux nuances bleutées, décliné sur son iconique robot pâtissier Artisan

Inspirée de la fraîcheur végétale et du retour des teintes pastel en déco, Spearmint s’accompagne d’une nouvelle finition texturée “Sand”, légèrement sablonneuse, qui adoucit la lumière et apporte une dimension tactile inédite , Une couleur pensée pour insuffler calme et énergie dans les intérieurs contemporains.

Ce vert menthe, popularisé dès les années 1920 avec l’Art Déco, signe aujourd’hui un retour assumé dans les cuisines, facile à associer au blanc, à l’inox ou aux bois bruts

Résultat : un électroménager qui devient pièce déco à part entière.

Côté technique, le robot pâtissier multifonction Artisan 5KSM195PSESM (849 €, garantie 5 ans et réparabilité 15 ans) conserve ses fondamentaux : carrosserie en métal coulé, 10 vitesses, mouvement planétaire et bol 4,7 L. Il permet de pétrir, fouetter ou battre, avec plus d’une quinzaine d’accessoires en option.



