    PowerCapsule : l’alliée ultra-fine des journées (et soirées) qui ne s’arrêtent jamais

    Twelve South, référence des accessoires premium pour produits Apple, présente PowerCapsule, une batterie externe magnétique ultra-fine compatible Qi2, pensée pour suivre l’iPhone partout au quotidien.

    Avec son cadre en alliage de zinc satiné et son insert arrière doux au toucher dérivé du cactus, PowerCapsule soigne autant le design que la prise en main. Son profil compact permet de continuer à utiliser son smartphone confortablement pendant la charge, sans sensation d’encombrement.

    Côté performances, la batterie propose une recharge sans fil certifiée Qi2 jusqu’à 15 W, avec un alignement magnétique compatible MagSafe assurant un maintien stable et sécurisé. Elle est disponible en deux capacités : 5 000 mAh et 10 000 mAh.

    PowerCapsule intègre également un port USB-C pour la recharge filaire (jusqu’à 20 W pour la version 5 000 mAh et 30 W pour la version 10 000 mAh, selon l’appareil). La fonction recharge en continu permet d’alimenter l’iPhone pendant que la batterie se recharge elle-même.

    Disponible en coloris Dune et Slate (Ardoise), PowerCapsule sera commercialisée aux tarifs suivants :

    • PowerCapsule 5 000 mAh : 59,99 €
    • PowerCapsule 10 000 mAh : 69,99 €

