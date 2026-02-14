Dangbei célèbre les JO d’hiver avec des remises sur ses projecteurs

De nombreux projecteurs intelligents et performants à prix réduits pendant la période promotionnelle, jusqu’au 20 février.



Avec une projection haute résolution, un logiciel intelligent et une installation simple, les projecteurs Dangbei constituent la configuration idéale pour vivre les Jeux olympiques d’hiver de Milan sur grand écran, presque comme si vous y étiez. À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Milan, Dangbei lance une vente limitée dans le temps « Milan Winter Olympics ». Du 1er au 20 février, les amateurs de sports d’hiver ne seront pas les seuls à profiter des réductions allant jusqu’à 26,7 % sur une sélection de projecteurs intelligents Dangbei. C’est l’occasion idéale de s’offrir une expérience home cinéma haut de gamme et de vivre les grands événements sportifs sur grand écran, avec une netteté et une immersion exceptionnelle.

Dans le cadre de cette promotion, Dangbei propose une large sélection de projecteurs à des prix considérablement réduits, des modèles d’entrée de gamme compacts aux solutions home cinéma haut de gamme. Ces offres sont disponibles en exclusivité sur Amazon.



Dangbei DBOX02 : de 1 499 € à 1 299 € — 13,3 % de réduction Le DBOX02 est un projecteur laser 4K puissant offrant une luminosité élevée et un rendu précis des couleurs. Grâce à ses fonctions intelligentes et à son réglage automatique de l’image, il est idéal pour les installations home cinéma.



Dangbei Freedo : de 499 € à 419 € — 16 % de réduction Le Freedo est un projecteur intelligent portable avec batterie intégrée et design robuste. Parfait pour les soirées cinéma improvisées, à l’intérieur ou à l’extérieur, sans compromis sur la qualité d’image.



Dangbei DBOX02 Pro : de 1 499 € à 1 099 € — 26,7 % de réduction Le DBOX02 Pro s’adresse aux amateurs de home cinéma et offre un traitement d’image amélioré ainsi qu’une luminosité maximale élevée. Idéal pour les grandes projections et les retransmissions sportives en direct avec une qualité impressionnante.



Dangbei MP1 Max : de 1 899 € à 1 699 € — 10,5 % de réduction Modèle haut de gamme, le MP1 Max séduit par son image particulièrement lumineuse et colorée ainsi que par son excellente qualité sonore. Il est conçu pour les utilisateurs exigeants qui souhaitent profiter d’une véritable expérience cinématographique chez eux.



Dangbei N2 mini : de 219 € à 199 € — 9,1 % de réduction Le N2 mini est un projecteur compact d’entrée de gamme pour un usage quotidien. Grâce à son utilisation simple et ses fonctions intelligentes, il est idéal pour les chambres ou les petits salons.

