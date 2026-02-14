Vespa dévoile la nouvelle Vespa 946 Horse et la collection « In Sella »



La collection lunaire de Vespa s’enrichit de la nouvelle Vespa 946 Horse, une édition limitée rendant hommage au symbolisme de l’Année du Cheval.

Après le Dragon et le Serpent, la nouvelle année célèbre les valeurs incarnées par le cheval – majesté, dynamisme et symbole de résilience – traduites dans cette nouvelle interprétation de la Vespa 946.



Cette édition se distingue par sa couleur baie, un brun profond évoquant la robe sombre et brillante du cheval. Une version signature dotée d’une carrosserie en acier, réinventée grâce à des finitions mates et brillantes contrastées et des détails dorés raffinés, tels que le monogramme V estampillé au centre d’un fer à cheval sous la selle. Le savoir-faire italien s’exprime pleinement dans cette nouvelle Vespa 946, au design enrichi par une selle en cuir inspirée des harnais d’équitation, confectionnée à la main par des artisans italiens qualifiés, et des finitions en cuir haut de gamme ornant le guidon et les rétroviseurs.

Une sélection d’accessoires soigneusement choisis complète cette édition limitée avec précision, reflétant son style inspiré de l’univers équestre. Fabriquée en Italie dans le même cuir que la selle, la sacoche arrière allie praticité et élégance, tandis que le pare-brise est doté de supports en aluminium qui rehaussent son esthétique. Fidèle à l’esprit de la Vespa 946 Horse, le casque jet arbore un V doré en relief à l’arrière, affirmant son identité forte et distinctive.

Parallèlement à la Vespa 946 Horse, découvrez IN SELLA, la troisième pièce de la collection AL VENTO, conçue pour celles et ceux qui perçoivent le style comme une expression authentique de leur personnalité. Cette capsule ouvre un nouveau chapitre avec l’introduction du nouvel emblème Royal, un motif graphique représentant un cheval et un teckel symétriquement symétriques, inspiré des archives graphiques de Vespa et réinterprété dans un esprit contemporain. Cet emblème orne la veste universitaire en laine, rehaussée de broderies dorées et de détails qui font écho à l’esprit royal de la collection et à l’héritage de la marque.

La couleur dominante est le bleu marine, choisi pour son élégance épurée et intemporelle. Les pièces en maille, notamment les pulls, les gilets et les cardigans à torsades, se distinguent par le monogramme V et des éléments inspirés des coutures artisanales de la sellerie. Des lignes fluides et des finitions soignées caractérisent les sweats et les t-shirts qui offrent une interprétation moderne et légère de l’univers Vespa, tandis que la chemise en popeline arbore un motif ironique représentant un homme coiffé d’un casque Vespa et un cheval savourant un espresso ensemble.

L’offre lifestyle de Vespa est complétée par la couverture Vespa Royal, confectionnée en laine douce et ornée d’un logo jacquard, de détails rouges contrastants et de franges. Élégance en mouvement, savoir-faire contemporain et liberté absolue.

Les précommandes de la Vespa 946 Horse sont ouvertes sur le site officiel vespa.com

