Smart #5, le SUV de grande taille le plus sûr de 2025

La Smart #5 a reçu le prix Euro NCAP « Best in Class » parmi les SUV de grande taille testés en 2025.

La smart #5 100 % électrique s’est vu décerner le prix Euro NCAP “Best in Class” du SUV de grande taille le plus sûr de 2025. Le tout dernier modèle de smart a obtenu une note de sécurité Euro NCAP de cinq étoiles en septembre, avec le meilleur score global parmi tous les SUV de grande taille testés en 2025.



Pour déterminer le lauréat “Best in Class”, Euro NCAP calcule une somme pondérée des résultats obtenus dans ses quatre domaines d’évaluation. La smart #5 a excellé dans cette évaluation rigoureuse, avec 93 % pour la protection des enfants, 92 % pour les aides à la sécurité, 84 % pour la protection des usagers vulnérables de la route et 88 % pour la protection des adultes. Aucun modèle, toutes catégories confondues, n’a obtenu de score plus élevé dans les catégories protection des enfants et aides à la sécurité. Il faut dire qu’elle repose sur une structure de sécurité passive robuste : une carrosserie hybride acier-aluminium composée à 82 % de matériaux à haute résistance, formant une cellule de sécurité particulièrement rigide. Cette structure renforcée s’étend au-delà des montants A et B jusqu’aux portes latérales et aux ouvertures arrière et est complétée par sept airbags.



Pensé pour les familles, l’habitacle de la #5 peut accueillir jusqu’à trois sièges enfants à l’arrière ainsi qu’un point d’ancrage ISOFIX supplémentaire sur le siège passager avant. Des marquages clairs et une large compatibilité avec les dispositifs de retenue pour les enfants de 0 à 10 ans rendent l’installation simple et sûre. La première apparition du système de détection de présence d’enfant (CPD), utilisant un radar à ondes millimétriques capable de détecter des mouvements minimes, alerte le conducteur ou déclenche des contre-mesures si un enfant ou un animal est laissé à l’intérieur du véhicule, afin de prévenir les risques d’asphyxie.



La smart #5 incarne l’engagement de la marque en faveur de la« Mindful Technology», une innovation pensée pour réduire les risques avant même qu’un incident ne survienne. Son système de freinage d’urgence autonome, soutenu par des caméras haute résolution et des radars, a été largement validé dans des conditions de circulation et de routes très variées. Associées à l’assistance au maintien d’urgence dans la voie, à la surveillance du conducteur et à une caméra 360°, les fonctions avancées de sécurité active de la smart #5 offrent une protection complète aux occupants du véhicule et aux autres usagers de la route.



Afin de valider son niveau de sécurité de référence, la smart #5 a fait l’objet d’un vaste programme d’essais comprenant plus de 110 véhicules de crash-tests, 130 essais de sécurité spécifiques et des millions de kilomètres parcourus en conditions réelles selon les protocoles Euro NCAP, C-NCAP et C-IASI. La smart #5 rejoint ainsi les smart #1 et #3 avec une note de sécurité de cinq étoiles, ce qui signifie que chaque modèle de la gamme actuelle smart répond aux exigences les plus élevées d’Euro NCAP.





