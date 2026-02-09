ICE mimi, la montre minimaliste qui se porte comme un bijou

Une collection ultra-fine et délicate, où élégance et sobriété se rencontrent au poignet.



Ice-Watch dévoile ICE mimi (119 €), une collection de montres pensées comme de véritables bijoux. Fines et discrètes, elles révèlent un design minimaliste et épuré qui sublime le poignet avec subtilité. Chaque montre se distingue par son profil raffiné, combinant modernité et élégance intemporelle.

Conçue pour le confort et le style, la collection ICE mimi arbore un boîtier de seulement 6,80 mm d’épaisseur, un cadran de 19 mm de diamètre et un bracelet en acier inoxydable de 10 mm de largeur, réglable de 130 à 180 mm grâce à ses maillons ajustables. Le verre minéral protège le cadran tout en préservant la finesse et l’esthétique légère de la montre.

Une signature contemporaine et accessible.

Lignes épurées, couleurs lumineuses et finitions soignées : ICE mimi se porte au quotidien ou pour sublimer une tenue plus habillée. Chaque modèle agit comme un véritable bijou discret, capable d’apporter modernité et raffinement à toutes les silhouettes.

Avec ICE mimi, Ice-Watch confirme son engagement à proposer des montres à la fois stylées, accessibles et contemporaines, où le minimalisme devient une véritable signature.



www.ice-watch.com