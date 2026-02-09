Devialet Gemini II : deux nouvelles finitions pour une expérience audio  ultra-immersive

Devialet renouvelle l’expérience d’écoute nomade de ses écouteurs sans fil Devialet Gemini II en dévoilant deux nouvelles finitions : Light Pearl et Deep Forest.



Conçu pour offrir la meilleure immersion sonore, Devialet Gemini II concentre quinze années d’innovation et de savoir-faire acoustique dans un élégant écrin qui se pare aujourd’hui de teintes inédites. Tout en préservant leur ADN technologique, ces nouveaux coloris offrent aux audiophiles comme aux amateurs de beaux objets une expérience d’écoute d’exception. Celle-ci repose sur une performance acoustique d’une grande finesse, une maîtrise absolue de la réduction des bruits ambiants et une ergonomie pensée avec la plus grande précision.



Devialet propose aujourd’hui une nouvelle palette visuelle tout en conservant la forme iconique des écouteurs Devialet Gemini II. Leur design reste compact, sophistiqué et polyvalent, garantissant une grande stabilité, quels que soient les mouvements de l’utilisateur. Quatre tailles d’embouts intra-auriculaires permettent d’ajuster Devialet Gemini II avec précision dans l’oreille. Les écouteurs sont accompagnés d’un écrin de voyage raffiné et compact.



Ces deux nouvelles teintes s’inscrivent dans une harmonisation de la gamme Devialet. Dévoilée à l’occasion du lancement de l’enceinte Devialet Phantom Ultimate, la finition Light Pearl, inspiré des biscuits de céramique, offre une teinte blanc ultra-mate, douce et élégante. La finition Deep Forest, quant à elle, affiche une teinte sombre et organique révélant de subtiles nuances vertes. L’édition Opéra de Paris reste également disponible.

Alliant design et performance, cet objet entièrement dédié au son incarne l’exigence audiophile et esthétique absolue de Devialet.



Ces nouvelles finitions conservent toutes les qualités acoustiques des écouteurs Devialet Gemini II et continuent d’offrir le luxe d’une bulle sonore à soi. La technologie Devialet Adaptive Noise Cancellation épouse dynamiquement la forme de l’oreille, permettant ainsi une réduction des artefacts sonores et du bruit blanc pour une expérience d’écoute intime, haut de gamme et sans compromis sur les performances.

En privilégiant cette technologie d’annulation adaptative du bruit à une technologie d’annulation active classique, Devialet Gemini II ajuste le niveau de réduction de bruit en fonction de l’environnement et de la position de l’écouteur dans l’oreille pour garantir une immersion totale. Afin d’améliorer significativement la réduction du bruit, notamment dans les hautes fréquences, une structure hybride à double microphone est utilisée avec des filtres numériques. Elle exploite l’algorithme breveté Devialet Internal Delay Compensation, qui compense parfaitement la latence générée par la boucle de réduction du bruit. Les écouteurs Devialet Gemini II sont dotés d’une personnalisation complète des commandes tactiles. Le Bluetooth 5.2 avec connexion multipoint permet de connecter Devialet Gemini II à deux appareils simultanément et offre une autonomie allant jusqu’à 22 h avec le boîtier de charge.

Devialet Gemini II se décline dans une parure précieuse plaquée or 24 carats, inspirée des ors du Palais Garnier, offrant un niveau de raffinement sans précédent sur ce segment. Imaginée dans la continuité du partenariat d’exception noué en 2017 avec l’Opéra national de Paris, cette édition incarne le trait d’union rare entre culture et innovation. Elle met les technologies de Devialet au service de la création artistique. Les coloris Light Pearl et Deep Forest seront proposés à 399 €, et l’édition Opéra de Paris sera vendue au prix de 599 €.