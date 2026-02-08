Montres connectées : la sélection pour bouger à deux  

Pour la Saint‑Valentin, Amazfit dévoile une sélection de montres connectées pensées pour se motiver à deux et prendre soin de soi au quotidien.

Que l’on soit sportif débutant ou confirmé, ces montres connectées allient design, innovation et performance, tout en assurant une mesure précise des données d’entraînement et de récupération. Bonus : toutes les données sont accessibles dans l’application Zepp, sans abonnement payant.



AMAZFIT ACTIVE MAX (À partir de 169,90 €)

La Amazfit Active Max est le cadeau Saint‑Valentin idéal pour les débutants qui veulent se motiver au quotidien et tenir leurs objectifs sur la durée. Avec son grand écran AMOLED de 1,5″ (480×480) ultra lisible et une autonomie annoncée jusqu’à 25 jours, elle limite les contraintes de recharge et encourage la régularité, même quand le rythme de vie s’accélère. Pensée pour accompagner l’activité, les entraînements et la récupération, elle s’appuie sur l’écosystème Zepp (sans abonnement payant) pour visualiser ses progrès semaine après semaine. Avec ses 4 Go de stockage, l’Active Max s’impose comme une alliée simple et motivante, pour une Saint‑Valentin placée sous le signe du bien‑être… et des bonnes habitudes à partager.



AMAZFIT T-REX 3 PRO (À partir de 399,90 €)

La Amazfit T‑Rex 3 Pro est le cadeau pensé pour les duos qui aiment l’aventure et les défis sportifs. Disponible en deux formats (48 mm et 44 mm), conçue en titane et équipée d’une lampe torche puissante, elle est prête pour toutes les sorties, même quand les journées d’hiver raccourcissent. Avec plus de 180 modes sportifs (dont running, HYROX et sports d’hiver), une cartographie avancée avec planification d’itinéraires et cartes de ski, ainsi qu’une autonomie de plus de trois semaines, elle accompagne chaque escapade sans contrainte. Grâce au suivi de récupération et de santé via la technologie BioCharge, la T‑Rex 3 Pro aide aussi à progresser sans se surmener, pour profiter pleinement de chaque sortie et savourer l’aventure, ensemble.



AMAZFIT BALANCE 2 (À partir de 299,90 €)

La Amazfit Balance 2 est le cadeau Saint‑Valentin parfait pour les runners, mais qui aiment aussi varier avec la salle et le renforcement musculaire et pour les passionnés d’HYROX en quête de progression. Polyvalente, elle accompagne toutes les activités, sur terre comme sous l’eau, grâce à son étanchéité 10 ATM (jusqu’à 45 mètres) : natation, sports nautiques, salle ou entraînements en extérieur. Elle propose des suivis avancés pour plus de 150 sports, dont le running et le HYROX — Amazfit étant la seule marque de montres connectées à offrir un mode HYROX dédié. Plébiscitée par des athlètes comme Amanal Petros, qui l’utilise dans sa préparation, la Balance 2 intègre aussi de nombreuses fonctions bien‑être (sommeil, stress, score de récupération, mini‑applications) pour progresser sans se surmener et garder la motivation, ensemble. Les utilisateurs peuvent aussi partager leurs entraînements via l’app Zepp et les synchroniser avec d’autres plateformes comme Strava afin de se suivre, s’encourager et se challenger au quotidien.



AMAZFIT HELIO STRAP (À partir de 99,90 €)

Le Amazfit Helio Strap est le choix idéal pour prendre soin de l’autre… et de sa récupération, que l’on s’entraîne en running, en HYROX, en hybrid training, ou que l’on enchaîne les sessions de tennis et de padel. Léger, confortable et ultra‑précis grâce à sa technologie BioTracker, ce bracelet va bien au‑delà du simple suivi cardio : il mesure la charge d’entraînement, les données de récupération et propose un suivi avancé via le score BioCharge, mis à jour en temps réel tout au long de la journée. Compatible avec plus de 27 sports, dont des entraînements exigeants comme l’HYROX, le Helio Strap aide à mieux comprendre son niveau d’énergie, ajuster ses efforts et éviter la fatigue. Toutes les données sont accessibles en détail dans l’application Zepp, sans abonnement. À porter seul ou en complément d’une montre Amazfit, c’est l’allié parfait pour progresser en douceur et rester motivé… à deux.

