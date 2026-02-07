Moulinex décline la cuisine en couleurs

Moulinex dévoile sa nouvelle campagne « Perfect Mix Cook », où la cuisine devient un terrain d’expression guidé par les couleurs, les saisons et les moods.

Le blender chauffant Perfect Mix Cook permet de réaliser facilement soupes, smoothies, sauces, compotes et recettes chaudes grâce à ses 10 programmes automatiques, 1400 W de puissance et son nettoyage facile.

La campagne s’articule autour de palettes de couleurs inspirées des émotions : rouge paprika, vert sauge, jaune curcuma, brun cacao, violet figue…avec des recettes ultra visuelles. Et si votre humeur guidait vos recettes ? Et si la couleur devenait votre nouvelle source d’inspiration ? Moulinex célèbre une cuisine aussi expressive qu’intuitive, un espace de liberté où les envies, les saisons et les émotions se mélangent comme sur une palette d’artistes. Grâce au blender chauffant Perfectmix Cook, Moulinex réinvente l’art de cuisiner au fil des sensations, en laissant libre cours à sa créativité du moment : un concentré de créativité pour oser, tester, improviser… et surtout, se faire plaisir.

Avant même de goûter, la couleur façonne nos attentes et derrière cette expérience haute en couleur, la performance Moulinex reste au rendez-vous. Avec ses 1 400 W de puissance, ses 6 lames en inox et ses 10 programmes automatiques, Perfectmix Cook sublime chaque ingrédient, des smoothies vitaminés, soupes réconfortantes, compotes parfumées ou sauces créatives. Sa capacité de 2 L et son nettoyage facile encouragent la liberté : créer sans contrainte, varier les textures, explorer de nouvelles saveurs. Son écran tactile intuitif et sa fonction nettoyage facile offrent une totale liberté pour créer, improviser, expérimenter.

Avec Perfectmix Cook, la cuisine devient un terrain d’expression où l’on joue avec les textures, les contrastes et les saveurs comme un artiste compose son nuancier. À chaque saison, son univers : des recettes qui rassemblent, des couleurs qui inspirent, et une seule règle, se faire plaisir. L’important reste le moment présent, celui d’oser, d’explorer, de se réinventer à chaque recette.