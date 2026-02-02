On a créé une Swatch unique et personnalisée, et vous aussi, vous pouvez le faire avec AI-DADA

Nous avns transformé une idée en quelques minutes en une Swatch unique – vous pouvez maintenant faire exactement la même chose – et personne d’autre ne possédera jamais la même montre.

Nous avons créé une Swatch unique la semaine dernière. Elle est vraiment unique, et l’outil qui la rend possible s’appelle AI-DADA. Nous avons présenté ce service en fin d’année dernière, mais Swatch le déploie désormais en Europe à partir d’aujourd’hui.

Nous avons testé AI-DADA en avant-première lors d’un événement de lancement à Paris, à deux pas de la place des Vosges, dans le cadre d’une galerie d’art éphémère nous replongeant dans l’histoire de la marque.



AI-DADA est la vision de Swatch de la personnalisation par intelligence artificielle. Vous saisissez une idée, le système réfléchit pendant une minute environ, et crée un design de montre unique à partir du boîtier New Gent 41 mm de Swatch. Pas de modèles prédéfinis ni de curseurs : une simple idée prend vie et devient un objet que vous pouvez porter.

Fort de plus de 40 ans d’expérience de Swatch en matière de design, de projets artistiques, d’événements et de collaborations, AI-DADA conserve l’identité visuelle indéniable de la marque, même lorsque les idées initiales ne sont pas explicitement associées à Swatch.

L’interface est simple. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous vous sentirez immédiatement à l’aise. Au premier abord, cette zone de texte vide peut être intimidante. On se demande : que demander ? Mais dès qu’on commence à taper, le plaisir commence.

Notre première demande était plutôt classique : « Un circuit imprimé de dessin animé ». Environ une minute plus tard (ce qui paraît étrangement long en 2026, mais crée aussi un peu d’attente), AI-DADA a généré un design qui ous a vraiment impressionné. Des couleurs vives et des smileys amusants. On peut la porter sans problème. Je pouvais la faire pivoter en 3D, choisir entre un mouvement noir, en acier ou en or, et décider si je préférais des index ou un cadran épuré. Le plus génial avec ce service, c’est que si vous tapez exactement la même demande, vous obtenez un design complètement différent.

Nous avons ensuite tenté de pousser AI-DADA dans ses retranchements, en tapant « Dépression ». C’est abstrait et difficile à visualiser, mais AI-DADA a su gérer la situation avec finesse, créant quelque chose de sombre et mélancolique. Puis : « Une montre si Swatch avait existé à l’époque romaine ». Ridicule, certes, mais aussi très amusant.

Pour finir, nous aons vraiment essayé de le mettre à l’épreuve. Nous avons demandé « Donald Trump en clown ». Résultat ? Une montre colorée sur le thème des clowns, qui ignore complètement la référence à Donald Trump. En effet, impossible de générer de vraies personnes ou des logos de marques, et honnêtement, c’est plutôt logique.

Vous avez droit à trois designs par jour, enregistrés sur votre compte Swatch jusqu’à minuit. Chaque création est véritablement unique, et chaque montre AI-DADA est gravée « 1/1 » au dos du boîtier pour le prouver. Une fois satisfait(e), ajoutez-le à votre panier (il coûte 200 € en Europe, et Swatch vous expédie la montre quelques jours plus tard.

J’ai été vraiment impressionné(e) par le service. Pas besoin d’être un as du design, il suffit d’une idée (même un peu farfelue) que vous aimeriez voir transformée en montre.