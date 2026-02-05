Sennheiser dévoile les écouteurs CX 80U et le casque HD 400U, successeurs des modèles déjà très appréciés CX 80S et HD 400S.

Grâce à leur connectique USB Type-C, ils offrent un son fidèle et immédiat. Avec une résolution audio de 24 bits/96 kHz, ils permettent de profiter de l’expérience Sennheiser sur presque tous les smartphones, tablettes, consoles portables ou ordinateurs. « Les HD 400U et CX 80U ont été conçus pour ceux qui souhaitent brancher et écouter immédiatement, sans aucun compromis sur la qualité sonore », explique Christian Ern, Senior Product Manager de la marque. « En combinant notre expertise acoustique avec l’universalité de l’USB-C et un micro-télécommande intégré, nous proposons une expérience Sennheiser simple et accessible, que ce soit pour vos moments de divertissement ou vos activités professionnelles au quotidien. »



Le HD 400U s’inscrit dans la lignée du HD 400S, reconnu pour ses basses puissantes et sa portabilité, idéale pour l’emporter partout. Sa conception fermée garantit une excellente isolation passive, idéale pour profiter de votre musique ou travailler en toute concentration, que ce soit à la maison, au bureau ou à l’école. Livré avec une pochette de transport et un câble détachable, il reste protégé et prêt à l’emploi à tout moment.

Pour ceux qui privilégient un format intra-auriculaire compact, les CX 80U prolongent l’héritage des CX 80S avec un son à la fois équilibré et dynamique, tout en offrant une excellente isolation contre les distractions extérieures. Trois tailles d’embouts garantissent un maintien confortable et sûr, que ce soit pour réviser, jouer ou profiter pleinement du dernier album de votre artiste préféré.



La connexion USB offre une compatibilité plug & play avec iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, macOS, Windows, SteamOS et de nombreux autres appareils. Les CX 80U et HD 400U sont équipés d’un microphone MEMS assurant une capture vocale claire et sans bruit, dans un format compact. Les CX 80U sont disponibles au prix de 39,90 €, et les HD 400U à 79,90 €, chez les revendeurs agréés et sur sennheiser-hearing.com.