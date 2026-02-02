Un casque pour vivre le cinéma en grand signé Yamaha

Regarder un film, une série ou un concert comme au cinéma, sans déranger son entourage : c’est la promesse du YH-L500A, le nouveau casque sans fil de Yamaha.

Pensé pour le divertissement à domicile, ce modèle mise sur une immersion sonore tridimensionnelle et un confort durable, pour accompagner les longues sessions d’écoute. Au cœur de l’expérience, la technologie Yamaha Sound Field, conçue pour recréer un champ sonore ample et enveloppant à partir de n’importe quelle source Bluetooth, qu’il s’agisse d’un téléviseur, d’une tablette ou d’un smartphone.

Une immersion sonore pensée pour les films et la musique

Le YH-L500A propose deux modes dédiés. Le mode Cinéma améliore la spatialisation des sons, sépare clairement les dialogues, les effets et la musique de fond, et renforce la dynamique pour se rapprocher d’une expérience de salle obscure. Le mode Musique, de son côté, crée un champ sonore plus ouvert, avec une sensation de profondeur et de réverbération réaliste, proche d’un concert en direct. Cette approche permet d’adapter l’écoute au contenu, sans réglages complexes.

Confort longue durée et usage au quotidien

Pensé pour les longues séances, le casque affiche un poids de 265 grammes et des coussinets nouvellement développés, conçus pour s’adapter en douceur sans provoquer de fatigue. La pression de serrage a été optimisée pour un usage prolongé, que ce soit devant un film ou lors d’une soirée streaming. Côté autonomie, le YH-L500A offre jusqu’à 20 heures d’écoute avec le mode Sound Field activé, pour accompagner plusieurs sessions sans recharge fréquente.

Polyvalence et fonctions intelligentes

Le casque prend en charge le Bluetooth multipoint, permettant de connecter deux appareils simultanément et de passer instantanément de l’un à l’autre. Une connexion filaire est également possible grâce au câble audio 3,5 millimètres fourni, pour une utilisation avec un téléviseur ou un ordinateur. Parmi les fonctionnalités intégrées figurent un mode Jeu, destiné à réduire le décalage entre le son et l’image, le Listening Care pour préserver la richesse sonore même à faible volume, ainsi que la compatibilité avec Google Fast Pair et les assistants vocaux. Le codec Qualcomm aptX Adaptive assure une connexion stable et une qualité de streaming premium.