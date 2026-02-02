Lumière rouge et self-care : Nanoleaf propose une alternative bien-être pour la Saint-Valentin

À l’occasion de la Saint-Valentin, Nanoleaf mise sur le bien-être plutôt que sur les cadeaux traditionnels.

Avec sa gamme Wellness, la marque propose des solutions de self-care fondées sur la thérapie par lumière rouge, une technologie reconnue pour soutenir la régénération de la peau, réduire l’inflammation et favoriser la récupération.

Pensés pour une utilisation à domicile, ces produits s’adressent à celles et ceux qui souhaitent intégrer le bien-être dans leur routine quotidienne.

Parmi les références phares, le masque de luminothérapie LED utilise différentes longueurs d’onde pour cibler des problématiques comme les ridules, l’acné ou le teint irrégulier. L’appareil de soin visage six en un, compact et portable, combine plusieurs fonctions pour lutter contre le vieillissement cutané et stimuler la production de collagène. Le panneau de luminothérapie rouge propose quant à lui des séances plus complètes, axées sur la récupération musculaire et la santé globale de la peau.

Pour accompagner cette période, Nanoleaf lance une promotion flash du 2 au 5 février, disponible sur Amazon et sur nanoleaf.me. L’appareil de soin visage six en un est proposé avec 30 % de réduction, à 69,99 euros, tandis que les panneaux de luminothérapie rouge bénéficient de 25 % de remise, à 112,49 euros.