Samsung a dévoilé un nouvel écran e-paper… fabriqué à partir de plancton !

Incroyable mais vrai : le nouvel écran e-paper de Samsung est fabriqué à partir de plancton.

Samsung a présenté un nouveau type d’écran e-paper qui promet d’inaugurer une nouvelle ère d’écrans durables. L’écran Samsung Color E-Paper de 13 pouces est le premier au monde à être conçu avec une bio-résine dérivée, chose étonnante, du phytoplancton. Ce matériau organique représente 10 % du boîtier, tandis que 45 % provient de plastique recyclé. Cela permet de réduire considérablement la quantité de plastique conventionnel utilisé dans sa fabrication. Samsung affirme que cela diminue les émissions de carbone liées à sa production de plus de 40 %.

Vous ne l’achèterez pas pour remplacer votre Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, car son écran est conçu pour les étagères, les comptoirs et les tables. Partout où l’affichage traditionnel est utilisé, précise Samsung. Cet écran de format A4 possède un rapport hauteur/largeur de 4:3 et une résolution de 1600 x 1200 pixels. Samsung explique : « L’algorithme avancé de traitement des couleurs de Samsung améliore la précision et la lisibilité des couleurs pour un rendu proche du papier. En adoucissant les dégradés et en affinant les contours, il produit des images éclatantes qui rappellent les affiches traditionnelles et les présentoirs de point de vente, facilitant ainsi la transition des entreprises du support imprimé à l’affichage numérique. »

Présenté comme ultra-fin, cet écran ne mesure pourtant que 17,9 mm d’épaisseur, soit un septième de pouce. Avec sa batterie, il pèse 0,9 kg. Samsung affirme que cette efficacité se retrouve jusque dans son fonctionnement même. L’affichage d’images statiques ne consomme aucun watt. « Lors de la mise à jour du contenu, la consommation énergétique globale reste bien inférieure à celle des systèmes d’affichage numérique classiques, ce qui contribue à réduire les coûts d’exploitation à long terme », explique Samsung. Son fonctionnement est assuré par l’application Samsung E-Paper pour Android et iOS, permettant aux utilisateurs de mettre à jour et de télécharger du contenu. Il sera présenté au salon ISE 2026 de Barcelone la semaine prochaine.