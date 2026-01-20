Arlo lance les Arlo Pro 6 et Ultra 3 dotées d’un système d’alerte avancé

Arlo lance la Pro 6, une caméra boostée à l’IA pour une sécurité continue et des précisions de couleur inédites Cette nouvelle caméra de sécurité 2K+ offre davantage de détails, une IA plus intelligente et une protection plus réactive grâce au Système d’Alerte Avancé Arlo Secure. Cette Arlo Pro 6 (199,99 €) offre une vidéo 2K+ HDR et un nouveau capteur de couleur 12 bits pour une précision visuelle améliorée, même la nuit avec sa vision nocturne couleur avancée. Son IA détecte personnes, véhicules, animaux, colis et départs de feu, réduisant les fausses alertes. Elle dispose également d’un zoom 12x avec suivi automatique, d’un projecteur et d’une sirène intégrés, ainsi que d’un champ de vision de 160°.

« Avec la Pro 6, nous repoussons les limites de la sécurité de manière inédite », déclare Adrienne Sharkey-Perves, Directrice Générale d’Arlo Europe. « La véritable avancée réside dans l’intelligence de notre Système d’Alerte Avancé. Il fournit en effet des alertes plus rapides et plus précises, ainsi que la possibilité d’agir avant même qu’un incident ne s’aggrave. La précision des couleurs ajoute également un élément essentiel puisqu’elle peut faire la différence pour identifier un suspect ou un détail crucial. » La Pro 6 est conçue pour une installation simple et une intégration fluide avec l’écosystème Arlo. La recharge USB-C, l’autonomie améliorée et la batterie amovible optionnelle garantissent une fiabilité 24h/24 et 7j/7 dans les jardins, allées et autres zones clés de la maison.

La Arlo Ultra 3 (599,99€ pour le pack de 2) est une caméra propulsée par son système d’alerte avancé offrant une protection intelligente optimale. Elle se positionne comme la solution la plus avancée d’Arlo avec sa résolution 4K HDR. Son intelligence artificielle, propulsée par Arlo Secure, permet une détection personnalisable des menaces (personnes, véhicules, animaux, colis, incendies) et une réactivité accrue. Elle bénéficie d’un champ de vision de 180°, d’un projecteur et d’une sirène, et se connecte via l’Arlo SmartHub pour un streaming fiable et un stockage local sécurisé. « Avec l’Ultra 3, nous franchissons une nouvelle étape dans la refonte de la sécurité », déclare Adrienne Sharkey-Perves, Directrice Générale d’Arlo Europe. « Notre Système d’Alerte Avancé offre aux utilisateurs ce qu’aucune autre marque ne propose : un système de caméra de sécurité domestique DIY avec une IA plus intelligente qui apprend, s’adapte et agit plus rapidement — le tout soutenu par la protection de la vie privée et le cloud européen. »

