LVMH Watch Week 2026 : TAG Heuer dévoile une Carrera Chronograph Seafarer

Cette année, du 19 au 21 janvier 2026, Milan accueille la septième édition de la LVMH Watch Week.

TAG Heuer a ressuscité la Carrera Seafarer, réintégrant ce chronographe historique à suivi des marées dans la gamme moderne Carrera Chronograph. Ce nouveau modèle allie inspiration vintage et mécanique contemporaine, offrant une complication rarement vue sur les chronographes sportifs modernes.

Le boîtier en acier inoxydable de 42 mm (personnellement, on aurait préféré un boîtier de 39 mm) est doté du verre saphir bombé Carrera, conçu pour optimiser la lisibilité du cadran en recouvrant la réhaut incurvée. Le cadran associe un fond champagne à de superbes touches turquoise, tandis qu’un indicateur de marée dédié apporte une fonctionnalité particulièrement adaptée aux activités côtières et marines.

À l’intérieur se trouve le calibre TH20-04, un mouvement chronographe automatique offrant une réserve de marche de 80 heures, développé spécifiquement pour la complication des marées. Ce mouvement illustre l’intérêt croissant de TAG Heuer pour les calibres dédiés, plutôt que pour les solutions modulaires. Cette Seafarer est livrée avec un bracelet à sept rangs de mailles « grains de riz », et un bracelet en tissu supplémentaire est fourni. C’est une Carrera de niche, mais c’est peut-être bien ma préférée à ce jour.

TAG Heuer enrichit aussi la ligne Carrera avec son modèle le plus ambitieux techniquement à ce jour : un chronographe à rattrapante animé par un mouvement manufacture haute fréquence. Logé dans un boîtier en titane grade 5 de 42 mm, le nouveau chronographe Carrera à rattrapante marque une entrée remarquée dans le monde de la haute horlogerie pour la collection.

La montre arbore la construction « glassbox » en saphir caractéristique de TAG Heuer, associée à un cadran en saphir translucide qui dévoile le mécanisme rattrapante sans pour autant squelettiser entièrement l’affichage. Cette approche privilégie la lisibilité tout en offrant une vue dégagée sur la complexité mécanique de la montre, ce que j’apprécie particulièrement. Son mouvement est animé par le calibre TH81-01, un mouvement léger, fini à la main, oscillant à 5 Hz et offrant une réserve de marche de 65 heures. Le titane est largement utilisé dans le mouvement pour en réduire le poids, tandis que le fond transparent met en valeur son architecture flottante et ses finitions soignées.

TAG Heuer présente également une nouvelle version 41 mm du Carrera Chronograph Glassbox, se positionnant comme une alternative plus équilibrée au sein de la gamme Carrera moderne. Ce nouveau format se situe entre les modèles 39 mm et 42 mm existants, alliant prestance et confort au quotidien.

Son boîtier en acier inoxydable conserve le verre saphir bombé emblématique, qui épouse la forme du cadran pour une profondeur et une lisibilité optimales. TAG Heuer a opté pour un cadran épuré, sans date, fidèle à l’esprit de clarté qui caractérise la Carrera. Ce modèle est proposé avec trois options de cadran : bleu, vert turquoise et noir avec des touches de rouge. Le bleu offre un look Carrera plus traditionnel, le vert turquoise ajoute une touche moderne et propre à la marque, tandis que la variante noire et rouge s’inspire directement des racines de TAG Heuer dans le sport automobile.

Ce garde-temps est animé par le calibre chronographe automatique TH20-01, offrant une réserve de marche de 80 heures et visible à travers un fond saphir. Ce mouvement, à la fois simple et robuste, confirme le statut de ce garde-temps comme pièce maîtresse de la collection Carrera.