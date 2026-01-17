OPPO A6 Pro 5G : batterie longue durée et robustesse pour 300 euros

OPPO vient de lancer l’OPPO A6 Pro 5G, doté d’une énorme batterie de 6500 mAh avec la technologie Flash Charge.

Renforcé d’une protection IP69 contre l’eau et la poussière ainsi qu’une résistance aux chocs de grade militaire, l’OPPO A6 Pro 5G est un smartphone robuste et fiable pour un usage quotidien, tandis que son design fin et épuré, son écran AMOLED 120 Hz et les moteurs Trinity Engine et Luminous Rendering Engine de ColorOS 15 garantissent une fluidité exceptionnelle pour toute activité, du télétravail et du jeu aux voyages et au divertissement.

« L’OPPO A6 Pro 5G est le modèle le plus puissant de la série A jamais conçu, repoussant la série vers de nouvelles limites dans tous les domaines, du design et de la qualité de l’écran à l’appareil photo, à la batterie et aux performances globales », a déclaré Eason Xu, Responsable marketing produit chez OPPO. « En apportant ces spécifications et fonctionnalités avancées à l’OPPO A6 Pro 5G, encore plus d’utilisateurs peuvent désormais profiter d’une expérience mobile de niveau supérieur à un prix accessible. »



Basée sur une conception de cellule en graphite haute densité, la batterie révolutionnaire de 6 500 mAh établit une nouvelle norme en matière d’autonomie de smartphone. L’OPPO A6 Pro 5G peut offrir jusqu’à 19,1 heures de lecture vidéo YouTube en 720p et 37,4 heures de temps de communication, garantissant une alimentation fiable toute la journée.

L’OPPO A6 Pro 5G perpétue par ailleurs l’héritage de durabilité et de performances robustes de la série OPPO A. En intégrant un châssis central monobloc et en protégeant les composants clés avec des mousses et des joints de colle, l’A6 Pro 5G a obtenu une certification IP69 de résistance à l’eau et à la poussière, garantissant une protection efficace contre divers types de dommages causés par les liquides, tout en empêchant l’intrusion de poussière dans des environnements difficiles.

À l’extérieur du téléphone, le verre AGC DT-Star D+ Crystal Shield offre une protection supplémentaire contre les rayures et les impacts. Tandis qu’à l’intérieur, l’alliage d’aluminium haute résistance AM04 développé par OPPO, testé pour résister jusqu’à 1 000 flexions, est utilisé pour protéger la carte mère et d’autres composants essentiels. Grâce à ces innovations matériaux et conception, l’A6 Pro 5G a également été certifié résistant aux chocs de grade militaire.



son écran AMOLED élégant offre des visuels captivants à chaque regard. L’écran ultra-lumineux présente une résolution de 1 080 x 2 374 et un taux de rafraîchissement élevé pouvant atteindre 120 Hz, promettant non seulement des performances fluides mais aussi une qualité visuelle fine et nette, sans flou de mouvement ni saccades. Avec une luminosité maximale allant jusqu’à 1 400 nits, l’écran offre des performances exceptionnelles même en pleine jour, présentant chaque couleur avec des détails vifs et réalistes.

Cette fluidité remarquable de l’affichage est associée à une expérience utilisateur fluide et sans latence. Grâce à une solution intégrée au niveau du système dans ColorOS 15, le moteur Trinity Engine exclusif d’OPPO améliore la fluidité et la stabilité globales du système, tandis que le moteur Luminous Rendering Engine permet d’obtenir un niveau d’effets d’animation parallèles que l’on ne trouve généralement que sur les appareils haut de gamme.

Mesurant seulement 8 mm d’épaisseur et ne pesant que 188 g, avec un élégant châssis monocoque à texture métallique, l’OPPO A6 Pro 5G est à la fois fin et confortable à tenir en main. Associé à un design à quatre bordures avec le côté le plus fin mesurant seulement 1,67 mm, et à un écran de niveau IMAX avec un ratio écran-corps de 93 %, le téléphone élève le jeu et le visionnage de films à un niveau supérieur.

Ce design saisissant prend encore plus vie dans deux coloris, Noir Stellaire et Titane Lunaire, chacun combinant une inspiration naturelle avec un savoir-faire méticuleux dans une esthétique raffinée.



OPPO A6 Pro 5G : 8 Go + 256 Go, disponible en Noir Stellaire et Titane Lunaire, 299,90 €



