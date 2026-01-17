Stuff Magazine
    CES 2026 – Hizero, enfin un aspirateur silencieux

    Hizero a profité du salon de Las Vegas pour dévoiler so nettoyeur de sols tout-en-un Ultracleaning Technology, primé aux Edison Awards et fonctionnant sans aspiration.

    Les produits Hizero offrent cinq avantages uniques par rapport aux autres aspirateurs du marché. Sans aspiration, vous balayez, lavez et frottez en une seule étape, sans aspirateur. Séparation facile des solides, liquides et cheveux.

    Avec un niveau sonore inférieur à 60 dB, il garantit un environnement paisible pour votre famille. Vous profitez sans interruption de 60 à 80 minutes de nettoyage continu grâce à un produit durable et sans interruption. Enfin, ce système avancé garantit zéro poussière, zéro obstruction et zéro odeur désagréable. Quant au coût d’entretien, il est nul : Le rouleau a une durée de vie de 1 à 2 ans, éliminant ainsi le besoin de remplacements fréquents et de coûts supplémentaires.

